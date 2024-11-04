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Космические телескопы нового поколения раскроют тайны Вселенной

1:20
Наука

Космические телескопы, несмотря на отсутствие атмосферных помех, ограничены в размере из-за необходимости складывать зеркала для запуска.

Космические телескопы нового поколения раскроют тайны Вселенной
Фото: NASA is licensed under public domain

Так, телескоп Джеймса Уэбба имеет главное зеркало диаметром лишь 6,5 метров. В то же время, наземные телескопы, как Чрезвычайно Большой Телескоп в Чили, могут обладать значительно большими зеркалами — до 39 метров.

Ученые предложили идею отправки в космос мембранного зеркала, созданного из тонкого отражающего материала, например, алюминиевой фольги, которое легко развернуть на орбите. Основная сложность — в сохранении формы зеркала, ведь даже малейшие искажения, как у телескопа Хаббл, требуют серьезных корректировок.

Для решения проблемы деформации ученые предлагают использовать радиационную адаптивную оптику: лазерные проекции будут корректировать форму зеркала в реальном времени. Подобный подход позволяет изменить форму зеркала с помощью лучистой отдачи лазера, избегая громоздких приводных систем.

Исследование показало, что такой метод потенциально реален и, возможно, в будущем позволит строить крупные космические телескопы для детального наблюдения за далекими уголками космоса.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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