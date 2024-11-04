Археологи нашли древний центр миграции в Центральной Азии

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Еврейского университета в Иерусалиме и Национальной академии наук Таджикистана сделали важное открытие в центральном Таджикистане, обнаружив многослойный памятник древнего поселения Сойи Хавзак в долине Зеравшан.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Найденные артефакты, включая каменные орудия, кости животных и древнюю растительность, проливают свет на миграции людей в Центральной Азии, предполагая, что этот регион служил важным коридором для переселения людей, включая Homo sapiens, неандертальцев и денисовцев, более 150 000 лет назад. Эти находки позволяют ученым реконструировать древний климат и среду обитания, а также создают надежду на обнаружение человеческих останков, которые помогут точно установить, какие виды людей здесь обитали.

Исследования возглавили профессор Йосси Зайднер из Института археологии Еврейского университета и Шароф Курбанов из Национальной академии наук Таджикистана. Команда считает, что долина Зеравшан, известная в Средние века как часть Шелкового пути, служила ключевым маршрутом для человеческих популяций и могла быть местом взаимодействия древних людей разных видов. Археологи продолжают раскопки, чтобы глубже изучить слои человеческой активности и возможные биологические останки, способные трансформировать знания о развитии популяций в этом регионе.

Дальнейшее исследование Сойи Хавзак, по словам профессора Зайднера, может открыть новые возможности для понимания того, как различные группы людей взаимодействовали в Центральной Азии.

Уточнения

Мигра́ция (лат. migratio, от migro — перехожу, переселяюсь).



Центра́льная А́зия — обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии.

