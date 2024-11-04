NASA уточняет планы посадки на луну: новые цели для Артемиды III

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В августе 2022 года специалисты NASA представили предварительный список из 13 потенциальных точек для посадки миссии "Артемида III" в районе южного полюса Луны. Однако, учитывая технические характеристики посадочного модуля Starship компании SpaceX, американское космическое агентство обновило свой план.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Новый перечень включает в себя девять локаций, ранее обозначенных как перспективные, а также несколько новых потенциальных мест. Все они сосредоточены вблизи южного полюса Луны, представляющего значительный интерес для исследователей благодаря возможным запасам водяного льда, скрытым в лунных кратерах.

NASA подчеркнуло, что миссии "Артемиды" не ограничиваются исключительно этим обновленным списком. Будущие экспедиции будут включать в себя не только новые, но и ранее рассматривавшиеся 13 локаций, а также другие области, которые могут иметь научную ценность. Это свидетельствует о гибкости и широте исследовательской программы, направленной на изучение Луны.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

