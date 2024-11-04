Древний кратон подвергается трансформации: тайны северо-китайского фундамента

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Ученые из международной исследовательской группы обнаружили неожиданные признаки разрушения и деформации Северо-Китайского кратона — одного из древнейших и стабильных участков континентальной коры.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Долгое время считалось, что эти районы неизменны на протяжении миллиардов лет, однако новые исследования, опубликованные в журнале Nature Geoscience, рассказывают об активной геологической истории этого региона.

Кратоны, ядра современных континентов, обычно характеризуются отсутствием вулканической и сейсмической активности, а также стабильностью. Однако, как показали результаты компьютерного моделирования и анализа геологических данных, Северо-Китайский кратон претерпел значительные изменения в течение последних 200 миллионов лет. Исследователи под руководством Шаофэна Лю (Shaofeng Liu) из Китайского университета геонаук провели комплексный анализ данных о движении мантии и литосферы, что позволило им понять механизмы влияния глубоких геологических процессов на формирование поверхностных структур.

Анализ показал, что субдукция (погружение одной тектонической плиты под другую) плоской океанической плиты Изанаги и ее последующее отступление стали ключевыми факторами в деформации кратона. Процесс растяжения литосферы, вызванный отступлением плиты, достиг 26 процентов, сопровождаясь нагревом и эрозией основания кратона, а также магматической активностью.

Исследователи выделили две основные фазы деформации. Во-первых, плита Изанаги погрузилась под Евразийскую плиту, но вместо продвижения вглубь, она сместилась параллельно, что привело к утолщению литосферы и образованию горного хребта Тайханьшань.

Во-вторых, плита начала отступать, вызвав растяжение и истончение литосферы. Эти процессы, согласно исследователям, протекали на протяжении десятков миллионов лет, начиная примерно 136 миллионов лет назад. Периоды растяжения чередовались с периодами сжатия, что и определило современную геологическую структуру региона.

Ученые отмечают, что разработанная модель соответствует современной структуре литосферных плит, расширяя наши представления о геодинамике Земли.

Результаты исследования имеют практическое значение, поскольку деформация литосферы влияет на формирование полезных ископаемых и может использоваться для прогнозирования сейсмической активности. Опубликованные данные сопровождаются визуализацией процесса деформации, что позволяет наглядно представить динамику модели.

Уточнения

Дре́вняя платфо́рма — платформа с фундаментом докембрийского возраста. Древние платформы представляют собой ядра материков и занимают обширные части их площади (миллионы квадратных километров).

