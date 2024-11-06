Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАИ назвала способ избежать штрафа в 15000 рублей за управление автомобилем с механикой
Как подружить кошку и собаку: советы для успешного знакомства
Хоккеист Металлурга скончался после драки в Абакане
Учёные предложили создать гигантские мембранные телескопы
Дети "наращивают" себе клыки при помощи опасных пломб с маркетплейсов
Балканский завтрак: вкусное начало дня или калорийная ловушка
Осенние растения, которые сделают ваш сад ярче и красивее
Как сохранить маникюр надолго: секреты от мастера
Нужно ли прогревать автомобиль зимой

Звездная пыль раскрыла ученым тайны происхождения сверхновых

1:29
Наука

Международная команда астрономов из Китая, Венгрии, Германии и других стран разработала новый метод изучения древних звезд, существовавших задолго до появления Солнечной системы. Описание исследования представлено на портале arXiv.

Звездная пыль раскрыла ученым тайны происхождения сверхновых
Фото: NASA by Chandra, PDM

Основное внимание ученые уделили так называемым досолнечным зернам — микроскопическим частицам, сформировавшимся при взрывах сверхновых в далеком прошлом. Каждое такое зерно несет уникальный изотопный отпечаток, позволяющий узнать его происхождение и историю.

В своем исследовании команда использовала метод наномасштабной вторичной ионной масс-спектрометрии (NanoSIMS) для анализа зерен, найденных в метеоритах. Ученые отмечают, что способ группировки звездных частиц имеет решающее значение для их идентификации.

Новый метод позволил разграничить досолнечные зерна, возникшие при взрывах сверхновых, и пыль, выброшенную молодыми звездными системами. Оба типа материалов содержат изотоп кальция-44, но в случае зерен от сверхновых он образуется в результате распада титана-44, а в пыли молодых звезд кальций-44 присутствует изначально.

Исследователи подчеркивают, что их открытие поможет лучше понять процессы формирования различных элементов в недрах звезд.

Уточнения

Сверхновая звезда или вспышка сверхновой — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою светимость в десять тысяч — сто миллионов раз (на 4—8 порядков или 10—20 звёздных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Военные новости
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Аудио 
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Последние материалы
Песков: Россия не пытается победить доллар
Осенние растения, которые сделают ваш сад ярче и красивее
Как сохранить маникюр надолго: секреты от мастера
Нужно ли прогревать автомобиль зимой
Силуанов рассказал о последствиях печатания новых денег
Как овощи помогают снизить риск рака: мнение врача
Звездная пыль раскрыла ученым тайны происхождения сверхновых
Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
Юрий Лоза раскритиковал выходку Сергея Лазарева на шоу
Врач рассказал об опасной бьюти-процедуре, которая может привести к слепоте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.