Звездная пыль раскрыла ученым тайны происхождения сверхновых

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда астрономов из Китая, Венгрии, Германии и других стран разработала новый метод изучения древних звезд, существовавших задолго до появления Солнечной системы. Описание исследования представлено на портале arXiv.

Фото: NASA by Chandra, PDM

Основное внимание ученые уделили так называемым досолнечным зернам — микроскопическим частицам, сформировавшимся при взрывах сверхновых в далеком прошлом. Каждое такое зерно несет уникальный изотопный отпечаток, позволяющий узнать его происхождение и историю.

В своем исследовании команда использовала метод наномасштабной вторичной ионной масс-спектрометрии (NanoSIMS) для анализа зерен, найденных в метеоритах. Ученые отмечают, что способ группировки звездных частиц имеет решающее значение для их идентификации.

Новый метод позволил разграничить досолнечные зерна, возникшие при взрывах сверхновых, и пыль, выброшенную молодыми звездными системами. Оба типа материалов содержат изотоп кальция-44, но в случае зерен от сверхновых он образуется в результате распада титана-44, а в пыли молодых звезд кальций-44 присутствует изначально.

Исследователи подчеркивают, что их открытие поможет лучше понять процессы формирования различных элементов в недрах звезд.

Уточнения

Сверхновая звезда или вспышка сверхновой — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою светимость в десять тысяч — сто миллионов раз (на 4—8 порядков или 10—20 звёздных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки.

