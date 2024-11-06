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Как кишечная бактерия проникает в мозг и вызывает болезнь Альцгеймера

1:48
Наука

Ученые из Университета штата Флорида выявили связь между кишечной бактерией Klebsiella pneumoniae и развитием болезни Альцгеймера у мышей. О результатах исследования сообщает журнал The Journal of Infectious Diseases.

Как кишечная бактерия проникает в мозг и вызывает болезнь Альцгеймера
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

В рамках эксперимента в организм мышей была введена культура K. pneumoniae с добавлением двухпроцентного раствора сахарозы. Этот условно-патогенный микроорганизм обычно присутствует в небольших количествах в кишечнике и на слизистых дыхательных путей человека и животных, не вызывая вреда. Однако при ослаблении иммунитета K. pneumoniae может проникать в легкие, мочевыводящие пути, кровь и даже мозговые оболочки, провоцируя инфекционные процессы.

Для исследования ученые выбрали мышей с уже имеющимися патологическими изменениями в мозге, характерными для болезни Альцгеймера. Спустя шесть недель после заражения K. pneumoniae мыши прошли серию поведенческих тестов, а затем их ткани были заморожены в жидком азоте для анализа.

Результаты показали, что у мышей, организм которых был заселен K. pneumoniae, наблюдалось ухудшение когнитивных способностей, а высокая численность бактерий ускоряла развитие болезни Альцгеймера.

Ученые выяснили, что K. pneumoniae способна проникать из кишечника в кровоток и достигать мозга, вызывая нейровоспаление, которое приводит к когнитивным нарушениям. Исследователи предполагают, что подобный процесс может происходить и в организме человека, однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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