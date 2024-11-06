Ученые раскрыли, какая группа крови влияет на замедление старения

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые продолжают исследовать особенности здоровья у людей с разными группами крови. Эти различия часто обусловлены генетикой, поэтому важно понимать свои риски и преимущества. Недавние исследования показали, что определенная группа крови может способствовать сохранению не только внешней молодости, но и внутренней энергии дольше других.

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Почему группа крови оказывает столь значительное влияние на показатели здоровья? Дело в том, что кровь определяет силу иммунной системы и устойчивость к вирусам, а также влияет на риски развития хронических заболеваний.

Исследования показали, что даже люди одного возраста могут выглядеть по-разному, несмотря на схожий образ жизни. Согласно результатам анализа ДНК, проведенного международными исследовательскими группами, люди с III группой крови стареют медленнее остальных. Их отличает долговременная физическая активность и жизненная энергия, что объясняется высоким уровнем резервов костного мозга.

При этом важно помнить, что замедленное старение не гарантирует долгой жизни. Также установлено, что обладатели I и II группы с положительным резус-фактором менее подвержены различным заболеваниям. Это объясняется тем, что данные группы крови были распространены у наших древних предков, что помогло адаптироваться к природным условиям на территории России.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.

