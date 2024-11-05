Названы главные полезные свойства тыквенных семечек

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Тыквенные семечки способны не только снизить воспаление в организме, но и служить ценным источником клетчатки и антиоксидантов, нормализуя при этом кровяное давление. Об этих полезных свойствах рассказала британский терапевт Кэтрин Хайатт в интервью изданию Healthnews.

Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, CC BY-SA 3.0

Хайатт отмечает, что семена тыквы и сама тыква обладают широким спектром полезных свойств. Они оказывают противовоспалительный, антибактериальный и даже противораковый эффект, а также снижают риск развития диабета и гипертонии. Эти эффекты обусловлены высоким содержанием антиоксидантов, защищающих клетки организма от повреждений, вызываемых свободными радикалами.

Кроме того, тыквенные семечки богаты клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника, борется с воспалениями и способствует росту полезных бактерий, а также помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.

Врач также подчеркивает, что тыквенные семечки могут положительно влиять на мужское репродуктивное здоровье, улучшая качество спермы, как показали исследования на крысах в 2013 году. Помимо этого, семена тыквы являются отличным источником цинка, который способствует повышению уровня тестостерона.

Хайатт, однако, предостерегает: хотя семена тыквы могут улучшить общее питание, их не следует рассматривать как средство лечения эректильной дисфункции, так как исследований на людях, подтверждающих этот эффект, не проводилось.

Уточнения

Семена тыквы (лат. semen cucurbitae) — съедобные семена тыквы или кабачка, как правило, овальные и плоские.

