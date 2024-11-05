Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путь к идеальным ягодицам: советы от эксперта
Что посадить после клубники, чтобы урожай был богатым? Секреты севооборота
Самые доступные премиум-автомобили: рейтинг лучших
Щавель на зиму: как сохранить пользу до весны
34 млрд долларов на восстановление: испанская Валенсия обратилась к правительству страны за финансовой помощью
Кремлев призвал главу МОК встать на колени и извиниться
Очищать или не очищать огурцы: советы специалистов
Путин поручил разработать основы госполитики для поддержки русского языка
Турция списала внешний долг Киргизии

Названы главные полезные свойства тыквенных семечек

1:36
Наука

Тыквенные семечки способны не только снизить воспаление в организме, но и служить ценным источником клетчатки и антиоксидантов, нормализуя при этом кровяное давление. Об этих полезных свойствах рассказала британский терапевт Кэтрин Хайатт в интервью изданию Healthnews.

Названы главные полезные свойства тыквенных семечек
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, CC BY-SA 3.0

Хайатт отмечает, что семена тыквы и сама тыква обладают широким спектром полезных свойств. Они оказывают противовоспалительный, антибактериальный и даже противораковый эффект, а также снижают риск развития диабета и гипертонии. Эти эффекты обусловлены высоким содержанием антиоксидантов, защищающих клетки организма от повреждений, вызываемых свободными радикалами.

Кроме того, тыквенные семечки богаты клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника, борется с воспалениями и способствует росту полезных бактерий, а также помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.

Врач также подчеркивает, что тыквенные семечки могут положительно влиять на мужское репродуктивное здоровье, улучшая качество спермы, как показали исследования на крысах в 2013 году. Помимо этого, семена тыквы являются отличным источником цинка, который способствует повышению уровня тестостерона.

Хайатт, однако, предостерегает: хотя семена тыквы могут улучшить общее питание, их не следует рассматривать как средство лечения эректильной дисфункции, так как исследований на людях, подтверждающих этот эффект, не проводилось.

Уточнения

Семена тыквы (лат. semen cucurbitae) — съедобные семена тыквы или кабачка, как правило, овальные и плоские.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
Что важно знать перед выбором котенка: три главных совета
Домашние животные
Что важно знать перед выбором котенка: три главных совета Аудио 
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Наука и техника
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота Аудио 
Популярное
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск

Киев стабильно теряет позиции — российской армии за последнее время удалось продвинуться на 35 километров.

Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова Американские выкрутасы. Как устроены президентские выборы в США Дмитрий Плотников
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
Путь к идеальным ягодицам: советы от эксперта
Что посадить после клубники, чтобы урожай был богатым? Секреты севооборота
Самые доступные премиум-автомобили: рейтинг лучших
Названы главные полезные свойства тыквенных семечек
Щавель на зиму: как сохранить пользу до весны
34 млрд долларов на восстановление: испанская Валенсия обратилась к правительству страны за финансовой помощью
Кремлев призвал главу МОК встать на колени и извиниться
Очищать или не очищать огурцы: советы специалистов
Путин поручил разработать основы госполитики для поддержки русского языка
Турция списала внешний долг Киргизии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.