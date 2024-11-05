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Британские археологи нашли карту, которая ведет к Ноеву ковчегу

2:36
Наука

Поиски легендарного Ноева ковчега могут оказаться близкими к успеху благодаря древней табличке и современным технологиям. Артефакт из Британского музея вкупе с новыми археологическими исследованиями проливает свет на возможное местонахождение библейской реликвии.

Британские археологи нашли карту, которая ведет к Ноеву ковчегу
Фото: Openverse by Mfikretyilmaz, CC BY 3.0

Табличка "Imago Mundi", найденная в 1882 году рядом с городом Абу-Хабба, долгое время оставалась загадкой. Этот древний артефакт, датируемый VI веком до н.э., содержит геометрические изображения и клинопись. Недавно расшифрованные надписи помогли ученым понять, что табличка представляет собой древнейшую карту мира с Вавилоном в центре.

На ее обратной стороне куратор Британского музея Ирвинг Финкель обнаружил не только описание сотворения мира богом Мардуком, но и полезные указания для путешественников.

Особое внимание вызывает упоминание загадочного термина "парсикту", который также встречается в древней вавилонской легенде о потопе. Согласно этой легенде, бог Эа обрушил на землю нескончаемый дождь, который уничтожил человечество, оставив в живых лишь Утнапиштима и его семью. Гигантский корабль-парсикту спас их, причалив к горе Урарту.

Тем временем турецкие археологи провели исследования на горе Арарат. В конце 2021 года специалисты Стамбульского технического университета и Университета Агры завершили 3D-сканирование участка, где еще в 1950-х годах географ Ильхан Дурупинар обнаружил образование, похожее на очертания корабля. На глубине 8-20 футов была выявлена искусственная структура в форме корабля.

Дополнительный анализ пород показал наличие морских микроорганизмов и обработанной глины. Проректор Университета Агры Фарук Кая отметил, что следы человеческой деятельности в этом регионе относятся к неолиту (5500-3000 гг. до н.э.), совпадающему с предполагаемой датой Всемирного потопа.

Этот временной промежуток также подтверждается данными климатологов из Колумбийского университета, обнаруживших следы масштабного расширения Черного моря.

Несмотря на обнадеживающие результаты, расшифровка таблички "Imago Mundi" продолжается, поскольку часть надписей повреждена и требует дальнейшего изучения.

Уточнения

Но́ев ковче́г (в Библии ивр. תֵּבַת נֹח‎, тева́т Hóax; от ивр. תֵּבָה‎, тева́ коробка, сундук, ковчег) — судно, которое, согласно Библии, построил Ной по повелению Бога для спасения от Потопа своей семьи и всех животных.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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