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Звуки и тени из ниоткуда: научное объяснение паранормальных явлений

2:12
Наука

Наш мозг способен создавать такие правдоподобные иллюзии, что некоторые из них кажутся нам паранормальными явлениями. По информации от издания "Доктор Питер", практически каждый хотя бы раз сталкивался с необъяснимыми вещами: неожиданным скрипом, тенью в углу или даже голосом ушедшего близкого.

Звуки и тени из ниоткуда: научное объяснение паранормальных явлений
Фото: flickr.com by fredrik Andreasson from Sweden is licensed under Commons, the free media repository

Основой многих "встреч с призраками" является сонный паралич. В этом состоянии тело оказывается неподвижным, хотя мозг продолжает активно функционировать. Это происходит на этапе быстрого сна, когда мы видим самые яркие сновидения. При неполном пробуждении возникает ощущение давления на грудь и невозможность двигаться, а сопровождающие это галлюцинации могут быть крайне реалистичными.

Медицинские специалисты выделяют несколько факторов, провоцирующих сонный паралич: посттравматический синдром, повышенная тревожность и нарушение дыхания во сне (апноэ). К нерегулярному сну и бессоннице это состояние также имеет отношение.

Людмила Коростовцева, научный сотрудник группы по сомнологии НМИЦ имени В. А. Алмазова, поясняет, что редкие эпизоды сонного паралича не опасны. Однако если такие случаи происходят регулярно, это может быть признаком серьезных проблем, таких как нарколепсия или депрессия, и требуется консультация специалиста.

Для профилактики подобных состояний необходимо соблюдать здоровый режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время, спать не менее 7 часов, проветривать спальню и избегать использования гаджетов перед сном.

Галлюцинации могут проявляться и при определенных неврологических заболеваниях. Так, пациенты с эпилепсией после стимуляции мозга нередко видят тени за собой, а у людей с болезнью Паркинсона могут возникать схожие видения.

Что касается появления во снах образов умерших близких, этому тоже есть объяснение. Мозг создает определенные паттерны, основанные на опыте, поэтому чаще всего слышим голоса тех, с кем были тесно связаны.

Уточнения

Привиде́ние или при́зрак — в традиционных представлениях душа или дух умершего человека, или животного, проявляющиеся в видимой или другой форме в реальной жизни (от невидимого и неосязаемого присутствия до практически реалистичных наблюдений).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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