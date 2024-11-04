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Крысиный патруль: в Танзании обучили грызунов выявлять контрабанду

1:58
Наука

Некоммерческая организация APOPO из Танзании добилась успеха в обучении гигантских крыс поиску контрабанды. Ранее в этой же стране уже создали крыс-саперов, обнаруживающих мины, и крыс-детекторов, способных выявлять больных туберкулезом.

Крысиный патруль: в Танзании обучили грызунов выявлять контрабанду
Фото: commons.wikimedia.org by LoopZilla, CC BY-SA 1.0

Уникальный нюх и высокий интеллект крыс делают их равноценными собакам в поисках различных веществ.

Несмотря на название "гигантская сумчатая африканская крыса", ее длина не превышает 75 см, половина из которых приходится на хвост. Благодаря компактным размерам и цепким лапам, эти крысы могут проникать в узкие пространства, такие как щели между упакованными контейнерами. Они способны осматривать содержимое груза без его распаковки, что значительно ускоряет и упрощает досмотр.

Крыс обучают распознавать запахи запрещенных продуктов из дикой природы, например, слоновой кости, рога носорога, чешуи панголина и древесины африканского черного дерева. Параллельно они учатся выявлять запахи, которые контрабандисты используют для маскировки основного груза, например, моющие средства с ароматизаторами и кофейные зерна. Задача крысы — обнаружить любой из этих запахов и подать сигнал.

Предполагается, что обученные крысы будут носить жилеты со звуковой системой. При обнаружении характерного запаха они будут тянуть за шнурок, активируя миниатюрную сирену и указывая на местонахождение контрабанды.

Однако авторы проекта надеются, что эффект плацебо сыграет более важную роль: внедрение новой системы контроля заставит контрабандистов снизить свою активность из-за возросших рисков. Использование крыс обходится дешевле, чем современные системы скрининга, что позволяет широко применять их в развивающихся странах.

Уточнения

Танза́ния — государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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