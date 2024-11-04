Космический туризм: билеты на суборбитальный полёт раскуплены за минуты, несмотря на взрывное прошлое

Рынок космического туризма пополнился новым игроком — китайским стартапом Deep Blue Aerospace, который объявил о начале продаж билетов на 12-минутное путешествие к границе космоса (на высоту более 100 км).
Несмотря на то, что реализация проекта выглядит весьма неопределенной в ближайшие годы (первый полет запланирован не раньше 2027 года), билеты по цене $210 000 были распроданы в рекордно короткие сроки.
Столь доступная цена — явный демпинг по сравнению с предложениями американских конкурентов. The Spaceship Company, предлагающая полеты на космическом самолете Virgin Galactic SpaceShip 2, устанавливает ценник в $600 000. А полет по тому же маршруту на Blue Origin Джеффа Безоса обойдется вдвое дороже.
Новичкам из Китая предстоит еще доказать свою надежность как будущим клиентам, так и именитым конкурентам. Одно из первых испытаний ракеты-носителя с вертикальной посадкой "Небула-1" завершилось неудачей, и Deep Blue Aerospace предстоит провести десятки испытаний в ближайшие два года, чтобы добиться успеха.
Амбициозному китайскому стартапу предстоит напряженная работа, поскольку на него уже наступает еще один конкурент — также китайская компания CAS Space, готовая предложить аналогичные полеты по цене $281 000.
Суборбита́льный полёт — полёт летательного аппарата по баллистической траектории со скоростью меньше первой космической, то есть недостаточной для вывода на орбиту искусственного спутника Земли.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?