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Космический туризм: билеты на суборбитальный полёт раскуплены за минуты, несмотря на взрывное прошлое

1:33
Наука

Рынок космического туризма пополнился новым игроком — китайским стартапом Deep Blue Aerospace, который объявил о начале продаж билетов на 12-минутное путешествие к границе космоса (на высоту более 100 км).

Космический туризм: билеты на суборбитальный полёт раскуплены за минуты, несмотря на взрывное прошлое
Фото: pxhere

Несмотря на то, что реализация проекта выглядит весьма неопределенной в ближайшие годы (первый полет запланирован не раньше 2027 года), билеты по цене $210 000 были распроданы в рекордно короткие сроки.

Столь доступная цена — явный демпинг по сравнению с предложениями американских конкурентов. The Spaceship Company, предлагающая полеты на космическом самолете Virgin Galactic SpaceShip 2, устанавливает ценник в $600 000. А полет по тому же маршруту на Blue Origin Джеффа Безоса обойдется вдвое дороже.

Новичкам из Китая предстоит еще доказать свою надежность как будущим клиентам, так и именитым конкурентам. Одно из первых испытаний ракеты-носителя с вертикальной посадкой "Небула-1" завершилось неудачей, и Deep Blue Aerospace предстоит провести десятки испытаний в ближайшие два года, чтобы добиться успеха.

Амбициозному китайскому стартапу предстоит напряженная работа, поскольку на него уже наступает еще один конкурент — также китайская компания CAS Space, готовая предложить аналогичные полеты по цене $281 000.

Уточнения

Суборбита́льный полёт — полёт летательного аппарата по баллистической траектории со скоростью меньше первой космической, то есть недостаточной для вывода на орбиту искусственного спутника Земли.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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