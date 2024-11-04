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SpaceX под подозрением: запуски спутников на фоне разговоров Маска с Путиным вызывают тревогу Пентагона

1:31
Наука

Недавний запуск SpaceX разведывательных спутников нового поколения по заказу правительства США вызвал неожиданную реакцию Пентагона.

SpaceX под подозрением: запуски спутников на фоне разговоров Маска с Путиным вызывают тревогу Пентагона
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Причиной беспокойства стали предполагаемые регулярные телефонные переговоры Илона Маска с президентом России за последние два года.

Как сообщают источники New York Times в Министерстве обороны, в ходе одного из таких разговоров Владимир Путин якобы передал Илону Маску просьбу Си Цзиньпина не предоставлять Тайваню доступ к системе Starlink.

Кремль опроверг эту информацию, заявив, что единственный телефонный разговор между президентом России и главой SpaceX состоялся до 2022 года и носил исключительно протокольный характер.

Пентагон также выражает обеспокоенность доминирующим положением SpaceX и NASA на рынке запусков военных спутников. В ведомстве считают, что такая монополия создает зависимость от поставщика, ограничивает конкуренцию, препятствует инновациям и может привести к завышению цен.

Высокопоставленный представитель Пентагона Мэнди Вон отметила, что ситуация, когда SpaceX осуществляет подавляющее большинство космических запусков, включая запуски разведывательных спутников, при том, что глава компании поддерживает регулярную связь с одним из главных геополитических противников США, вызывает серьезные опасения.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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