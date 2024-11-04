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ОДК-СТАР строит будущее российской авиации: новые мощности для производства двигателей

1:42
Наука

На территории пермского предприятия "ОДК-СТАР", входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию и госкорпорацию "Ростех", началось возведение современных производственных комплексов. Здесь будут создаваться и проходить испытания агрегаты для новейших отечественных авиационных двигателей.

ОДК-СТАР строит будущее российской авиации: новые мощности для производства двигателей
Фото: flickr.com by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

В настоящее время строится двухэтажное здание площадью около 17 000 квадратных метров. В нем разместится порядка 300 единиц высокотехнологичного оборудования, предназначенного для полного цикла производства и испытаний электронных компонентов авиационных силовых установок. Все запланированные корпуса общей площадью 21 300 квадратных метров планируется сдать в эксплуатацию к концу 2026 года.

Новые мощности будут задействованы в производстве компонентов для ряда двигателей, включая ПС-90А (для самолетов Ил-96, модернизированных Ту-214 и транспортных Ил-76), ТВ7-117СТ-01 (для региональных Ил-114-300), ПД-8 (для импортозамещенных Superjet 100) и ПД-14 (для среднемагистральных МС-21).

Кроме того, на месте устаревшего испытательного здания "ОДК-СТАР" появится современный комплекс площадью более 4300 квадратных метров. Он будет оснащен передовым отечественным оборудованием для обкатки, регулировки и консервации гидромеханических агрегатов вышеупомянутых российских авиадвигателей.

Уточнения

Акционерное общество "ОДК-СТАР" - единственное в России предприятие, обладающее компетенциями в разработке и серийном производстве систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями (ГТД) воздушного, наземного и морского назначения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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