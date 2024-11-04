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В каменном веке не объедались устрицами, как нынче в ресторанах

2:46
Наука

Результаты исследования 2 107 раковин европейских устриц (Ostrea edulis) из 19 археологических памятников на датском побережье доказывают, что запасы устриц не использовались чрезмерно, несмотря на рост населения в периоды среднего и неолита. 

В каменном веке не объедались устрицами, как нынче в ресторанах
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_oysters_01.jpg by David Monniaux, mod. by Peter Gugerell

Обширный набор данных даёт полный обзор популяций европейских устриц в период с 5660 по 2600 год до нашей эры. 

«На основании исследованных раковин устриц мы можем детально понять темпы роста и возрастную структуру популяций устриц, — объясняет руководитель исследовательской группы LEIZA и соавтор исследования кандидат биологических наук Никлас Хаусманн (Niklas Hausmann). - Хотя в эпоху мезолита устрицы, как правило, были старше и крупнее, в эпоху неолита мы склонны видеть более мелкие и молодые экземпляры. Однако, несмотря на более интенсивное использование, обрушения устричных рифов так и не произошло, что показывает, что эти сообщества рационально управляли своими ресурсами».

В исследовании проводится различие между воздействием человеческой деятельности и изменениями окружающей среды на популяции устриц. Исследователи приходят к выводу, что оба фактора имели решающее значение. 

«Наше исследование показывает, что, хотя факторы окружающей среды важны, они не были единственной причиной изменений в популяциях устриц, — дополняет соавтор исследования кандидат наук Гарри К. Робсон (Harry K. Robson) из Йоркского университета. - Управление ресурсами под руководством человека сыграло решающую роль в поддержании экономического и экологического баланса, который обеспечил долгосрочную устойчивость. Собранные нами данные позволили нам изучить, как изменение окружающей среды и деятельность человека взаимодействуют, формируя морскую жизнь».

Сочетание археологических и экологических данных каменного века позволяет всесторонне понять исторические морские экосистемы. 

«Этот междисциплинарный подход имеет решающее значение для решения современных экологических проблем», — подчёркивает Хаусманн.

Результаты исследования представляют не только археологический интерес, но и дают ценные рекомендации для современной охраны природы. Учитывая глобальное сокращение популяций устриц, исследования доисторических методов их добычи дают важный импульс для сегодняшних мер по защите и восстановлению. 

Уточнения

У́стрицы (лат. Ostreidae) — семейство морских двустворчатых моллюсков, включающее около 50 видов.

Неоли́т (греч. νέος — «новый» + λίθος — «камень») или новый каменный век — период человеческой истории, выделенный Джоном Лаббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века.

Мезоли́т (др.-греч. μέσος «средний» + λίθος «камень»), средний каменный век — период между палеолитом и неолитом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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