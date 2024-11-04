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Искусственный интеллект на службе у мошенников: новый способ хищения недвижимости во Флориде

2:02
Наука

В округе Бровард (Флорида, США) зафиксирован беспрецедентный случай мошеннических действий в сфере недвижимости с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект на службе у мошенников: новый способ хищения недвижимости во Флориде
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Риэлторская организация получила заявку на продажу пустого земельного надела от лица, представившегося законным собственником. При возникновении сложностей с подтверждением прав владения, сотрудники агентства инициировали видеоконференцию для прояснения ситуации.

В процессе онлайн-общения специалисты компании обратили внимание на нестандартное качество изображения и неестественное поведение собеседницы. Проведенное расследование выявило шокирующий факт — предполагаемая владелица числится в списках пропавших без вести на протяжении многих лет. Детальный анализ ситуации подтвердил использование технологии дипфейк злоумышленниками для незаконного присвоения земельного участка.

К сожалению, эксперты прогнозируют рост подобных инцидентов. Публичная доступность информации о владельцах недвижимости в сочетании с данными из социальных сетей позволяет искусственному интеллекту создавать убедительные поддельные личности. Эта проблема затрагивает различные сферы деятельности, где мошенники стремятся получить доступ к ценным ресурсам путем подмены личности.

Современное общество остро нуждается в разработке эффективных механизмов защиты от негативных последствий технологического развития. Современные алгоритмы позволяют злоумышленникам с легкостью имитировать голоса реальных людей для манипуляции их близкими. Показательным стал инцидент во время предвыборной кампании в США, когда избиратели сообщали о звонках с поддельным голосом действующего президента, призывающего к срыву голосования. Несмотря на искреннюю уверенность граждан в подлинности голоса, это оказалось результатом применения искусственного интеллекта.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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