Искусственный интеллект на службе у мошенников: новый способ хищения недвижимости во Флориде

В округе Бровард (Флорида, США) зафиксирован беспрецедентный случай мошеннических действий в сфере недвижимости с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.
Риэлторская организация получила заявку на продажу пустого земельного надела от лица, представившегося законным собственником. При возникновении сложностей с подтверждением прав владения, сотрудники агентства инициировали видеоконференцию для прояснения ситуации.
В процессе онлайн-общения специалисты компании обратили внимание на нестандартное качество изображения и неестественное поведение собеседницы. Проведенное расследование выявило шокирующий факт — предполагаемая владелица числится в списках пропавших без вести на протяжении многих лет. Детальный анализ ситуации подтвердил использование технологии дипфейк злоумышленниками для незаконного присвоения земельного участка.
К сожалению, эксперты прогнозируют рост подобных инцидентов. Публичная доступность информации о владельцах недвижимости в сочетании с данными из социальных сетей позволяет искусственному интеллекту создавать убедительные поддельные личности. Эта проблема затрагивает различные сферы деятельности, где мошенники стремятся получить доступ к ценным ресурсам путем подмены личности.
Современное общество остро нуждается в разработке эффективных механизмов защиты от негативных последствий технологического развития. Современные алгоритмы позволяют злоумышленникам с легкостью имитировать голоса реальных людей для манипуляции их близкими. Показательным стал инцидент во время предвыборной кампании в США, когда избиратели сообщали о звонках с поддельным голосом действующего президента, призывающего к срыву голосования. Несмотря на искреннюю уверенность граждан в подлинности голоса, это оказалось результатом применения искусственного интеллекта.
Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?