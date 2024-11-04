Неожиданная связь: сингапурские ученые раскрыли связь между красным мясом и раком кишечника

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Национального онкологического центра Сингапура установили взаимосвязь между потреблением красного мяса и повышенным риском развития колоректального рака — третьего по распространенности и второго по смертности вида рака в мире.

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Более того, исследователи не только выявили механизм развития этой онкологической патологии, но и разработали потенциальный способ его блокирования.

Защитные колпачки на концах хромосом — теломеры — регулируют клеточное деление. При каждом делении клетки теломеры укорачиваются, и когда они становятся слишком короткими, клетка прекращает делиться и погибает. Однако раковые клетки делятся значительно быстрее здоровых, поэтому их теломеры изнашиваются гораздо интенсивнее.

Красное мясо содержит большое количество железа, которое активирует белок пирин. Пирин, в свою очередь, стимулирует теломеразу — фермент, восстанавливающий теломеры. Таким образом, чем больше железа поступает в организм, тем выше вероятность "обновления" раковых клеток и их бесконтрольного размножения, что негативно сказывается на борьбе с заболеванием.

В ходе исследований ученые разработали способ прерывания этой цепочки реакций. В лаборатории была синтезирована молекула SP2509, которая блокирует взаимодействие пирина и железа.

В результате белок пирин остается неактивным, не влияет на теломеразу, и раковые клетки не получают возможности к дальнейшему делению после истощения теломер. На текущий момент это не готовый метод лечения, а перспективная стратегия, закладывающая основу для разработки новых эффективных методов терапии колоректального рака.

Уточнения

Красное мясо — мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина.

