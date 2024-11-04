Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

В инновационном центре "Енисейская Сибирь" разработали революционный метод извлечения золота из промышленных отходов, отличающийся бережным отношением к окружающей среде. Более того, эта технология позволяет получать и другие ценные металлы.

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На самом деле, это усовершенствованная версия уже существующего метода вторичной переработки металлургических отходов. Однако ключевое отличие заключается в значительно улучшенной экологической безопасности.

Традиционные методы вторичной переработки предполагают использование агрессивных химических веществ, наносящих существенный вред экосистеме. В отличие от них, сибирские исследователи применили микробиологический подход, используя природные бактерии.

Эти специально подобранные штаммы прекрасно адаптированы к суровым сибирским условиям, а их использование в экологически ответственных технологиях предпочтительнее, чем применение химических реагентов. Эффективность "бактериального" метода подтверждена практическим применением на месторождениях Красноярского края.

По оценкам специалистов "Енисейской Сибири", в огромных отвалах промышленных отходов, накапливающихся десятилетиями, содержится приблизительно 5 граммов золота на тонну. С учетом данных Сибирского федерального университета, в России накоплено около 100 миллиардов тонн таких отходов. Это открывает огромные перспективы для извлечения ценных ресурсов и одновременно способствует защите окружающей среды.

Уточнения

Зо́лото — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

