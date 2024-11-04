В Луксоре найдены гробницы эпохи Среднего царства

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Гробница эпохи Среднего царства (1938–1630 гг. до н. э.) была найдена в некрополе Южного Асасифа с гробами для мужчин, женщин и детей недалеко от храма Хатшепсут на Западном берегу Луксора. Это первая гробница Среднего царства, обнаруженная в этой области. Потенциально это место могло служить семейной гробницей на протяжении нескольких поколений в течение XII и начала XIII династий.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir_El_Bahari_-_Hatshepsut,_New_Kingdom_-_panoramio.jpg by Flemming Ubbesen

«Раскопки первой гробницы Среднего царства в некрополе Южный Асасиф меняют его историю, помещая Южный Асасиф в обширный фиванский некрополь Среднего царства, — сказала работающий на этом месте ведущий американский археолог Кэтрин Блейкни (Katherine Blakeney). - Дальнейшее исследование захоронений Среднего царства в некрополе Южный Асасиф значительно продвинет наши текущие исследования влияния Среднего царства на искусство и погребальные ритуалы Двадцать пятой династии».

Многие из оригинальных деревянных гробов и льняные пелены уничтожены во время наводнений, но некоторые предметы остались нетронутыми, включая украшения из женских захоронений: аметистовое ожерелье с 30 бусинами, две цилиндрические агатовые бусины и амулет в виде головы бегемота, два медных зеркала — одно с ручкой в форме лотоса, другое с изображением богини неба, любви, женственности и красоты Хатхор.

«Такое мастерство подчёркивает культурную и художественную изысканность Среднего царства», — размышляет Кэтрин Блейкни.

Другие феноменальные находки включают зелёно-голубую фаянсовую фигурку плодородия с укорочёнными ногами, украшенную маркировкой, похожей на ювелирные изделия, и квадратный поднос для подношений с рельефами головы быка, буханки хлеба и других подношений, сообщает The Times of Israel.

Фигурка декорирована различными украшениями и имеет ромбовидные маркировки на ногах и туловище. Подстриженные волосы окрашены в чёрный цвет, а голова проколота отверстиями, расположенными в трёх секциях, предназначенными для прикрепления «волос». Около 4000 глиняных бусинок, найденных поблизости, изначально составляли её волосы.

Сопутствующий поднос для подношений имеет квадратную форму с низким бортиком и центральным водным каналом, окружённым рельефами, изображающими подношения. Среди них голова быка, ребра, нога, буханка хлеба и другие символические предметы, возможно, использовавшиеся в ритуальном смысле.

Всего в захоронениях были обнаружены останки 11 человек - пять женщин, двое мужчин и трое детей, ещё шесть женщин были похоронены рядом с погребальными комплексами. Большинство тел были уложены бок о бок в деревянных гробах, расположенных с севера на юг, головами в чередующихся направлениях.

Большая часть украшений была связана с женскими захоронениями, в то время как дети и один из мужчин были найдены без каких-либо погребальных предметов.

Ещё одно поразительное ожерелье было обнаружено у одного из погребённых мужчин — изделие с 40 фаянсовыми бусинами, разделёнными одиночными фаянсовыми цилиндрическими бусинами, с двумя цилиндрическими бусинами из сердолика, обрамляющими сзади амулет в виде головы бегемота.

Уточнения

Хатшепсу́т — женщина-фараон (1490/1489—1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или 1504—1482 до н. э.) Нового царства Древнего Египта из XVIII династии.



Среднее царство — эпоха истории Древнего Египта между 2040 и 1783 (или 1640) до н. э., на которую приходится правление манефоновских XI—XII династий фараонов, происходивших из Фив.



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