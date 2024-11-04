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Температура вашего тела может быть индикатором депрессии

1:15
Наука

Недавнее исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), выявило неожиданные корреляции между депрессией и температурой тела.

Температура вашего тела может быть индикатором депрессии
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Проанализировав данные 20878 участников из 106 стран за семь месяцев, исследователи подтвердили: у людей с депрессивными симптомами часто отмечается повышенная температура.

Однако это исследование, хотя и одно из самых масштабных в данной области, пока не позволяет утверждать, что температура напрямую вызывает депрессию или наоборот. По мнению Эшли Мейсон, психиатра из UCSF, повышенная температура тела может быть связана с нарушениями метаболизма или функциями, ответственными за охлаждение организма. Также возможен общий фактор, такой как стресс или воспалительные процессы, которые независимо влияют на депрессию и температуру.

Согласно предыдущим исследованиям, воздействие тепла (например, горячая йога и сауны) уменьшает симптомы депрессии.

Это открытие, возможно, подскажет новый подход к терапии — изучение охлаждения тела и его влияния на психологическое состояние.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Температу́ра (от лат. temperatura — надлежащее смешение, нормальное состояние) — скалярная физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тел.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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