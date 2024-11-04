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Учёные объяснили библейское чудо с рыбой природным явлением

1:30
Наука

Исследователи из Лимнологической лаборатории Кинерета (Израиль) предложили объяснение природного характера библейского чуда Иисуса Христа с чудесным уловом рыбы, описанного в Евангелии от Иоанна.

Учёные объяснили библейское чудо с рыбой природным явлением
Фото: Flickr by Nikolaj Potanin, CC BY-SA 2.0

В библейском тексте говорится о том, как Иисус помог рыбакам на озере Кинерет поймать рекордное количество рыбы — 153 крупные рыбины, что позволило прокормить общину на несколько недель. Ученые выдвинули гипотезу, что это событие могло быть связано с естественными процессами.

Они обратили внимание на необычное явление, происходящее в глубине озера, — низкий уровень кислорода, вызванный увеличением объема цветущего фитопланктона, который блокирует поступление кислорода в воду. Это приводит к тому, что рыба погибает и всплывает на поверхность, что и могло создать видимость чудесного улова.

Подобное объяснение уже использовалось для других библейских историй, таких как переход евреев через Красное море, который тоже может быть следствием природных факторов: компьютерные модели показали, что под воздействием сильного ветра вода могла временно отступить, создавая "коридор" для прохода людей.

Эти исследования подчеркивают возможность научного объяснения событий, считавшихся ранее чудесами, и показывают, как современная наука способна проливать свет на древние библейские сюжеты, раскрывая новые факты.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

Би́блия (мн. ч. греч. βιβλία от ед.ч. греч. βιβλίον — «книга»; от греч. βύβλος — «папирус»; от названия древнего финикийского города Библ) — собрание текстов, составляющих Священное Писание в иудаизме и христианстве.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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