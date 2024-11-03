Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

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Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден. В одной из могил железного века, принадлежащей женщине, был обнаружен старинный железный складной нож, воткнутый в землю.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Это захоронение относится к периоду между 500 годом до н. э. и 400 годом н. э., когда на месте нынешнего захоронения размещались погребальные сооружения и многочисленные могилы.

Согласно археологу Моа Гиллберг из Национального исторического музея Швеции, нож, возможно, использовался для работы с кожей, но его необычное положение в могиле вызывает вопросы. Рядом с ним найдена и маленькая иголка, что подчеркивает утилитарный характер предметов, которые использовались в быту или для защиты.

Исследования места начались после того, как археологи обратили внимание на текст XVII века, в котором упоминалось кладбище в Приссгордене. При помощи металлоискателей они обнаружили различные артефакты, в том числе украшения, жилища и даже складские помещения, что указывает на развитую инфраструктуру в этом районе. Большинство захоронений представляли собой ямы с кремированными останками, накрытые симметрично уложенными камнями. В одной из могил находился слой пепла с фрагментами костей.

Среди найденных предметов нож выделяется своей формой и местоположением в захоронении, что является редким для женских могил железного века. Археологи предполагают, что его наличие может отражать определенные культурные или ритуальные практики того времени.

В будущем исследователи планируют продолжить раскопки, чтобы раскрыть больше тайн древнего Приссгордена.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.



Нож (праслав. nоžь, возможно от *nozi̯os, однокорен. зано́за, вонзи́ть, пронзи́ть; протыкать, родств. греч. νύσσω, νύττω — «колю́»; др.-рус. ножь, церк.-слав. ножь, болг. нож, сербохорв. нȏж, пол. nóż, укр. нíж) — прежде всего колющий (исходя из этимологии слова) , а также режущий, рубящий инструмент, рабочей частью которого является клинок — полоса, выполненная из твёрдого материала (в большинстве случаев — металл) , с лезвием, имеющим заточку на одной или нескольких сторонах.

