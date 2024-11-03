Телескоп Джеймс Уэбб подтвердил старую гипотезу о галактиках

Астрономы давно стремятся понять процессы химического обогащения галактик, особенно в ранние периоды существования Вселенной, когда в ней доминировали лишь водород и гелий.
Современные инструменты, такие как космический телескоп Джеймс Уэбб (JWST), позволяют заглядывать в глубины космоса и анализировать свет далеких галактик, чтобы раскрыть их эволюцию и химическое содержание.
Недавнее исследование при помощи JWST сосредоточилось на модели, согласно которой ключевую роль в обогащении галактик играют не только гигантские звезды, которые взрываются как сверхновые, но и менее массивные звезды, такие как звезды асимптотической ветви гигантов (AGB). Эти звезды, особенно термически пульсирующие AGB (TP-AGB), выбрасывают углерод, кислород и редкие элементы, такие как ванадий и цирконий, когда приближаются к концу жизни.
Исследование подтверждает, что TP-AGB играют значительную роль в химическом обогащении галактик, предоставляя сильные аргументы в пользу модели, предложенной более 20 лет назад.
Благодаря JWST удалось получить детализированные спектры молодых галактик и наблюдать редкие элементы, что стало значительным шагом в понимании эволюции галактик.
Космический телескоп «Джеймс Уэ́бб» (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория.
Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
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