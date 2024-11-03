Учёные раскрыли скрытые последствия подавления эмоций

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа учёных из Северо-Западного университета в Чикаго и Тайваня исследовала влияние подавления эмоций на психологическое благополучие.

Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба президента Российской Федерации, CC BY 3.0

Их работа, опубликованная в журнале Affective Science, выявила значимые культурные различия в отношении к выражению эмоций, особенно для мужчин, которым в ряде обществ негласно запрещено проявлять определённые чувства.

В рамках исследования специалисты провели три независимых опроса, охватывающих жителей США и Тайваня. Участники заполняли анкеты о том, как они контролируют свои эмоции и как это влияет на их удовлетворенность жизнью. Анализ показал, что участники чаще подавляют негативные эмоции, нежели позитивные. Однако оказалось, что именно сдерживание положительных эмоций оказывает негативное воздействие на общее чувство счастья и благополучия. Подавление же негативных эмоций не оказывает заметного влияния на психологическое состояние, что может свидетельствовать о важности культурного подхода к управлению эмоциями.

Эти результаты проливают свет на то, что для психологического благополучия важна не только свобода выражения негативных эмоций, но и способность открыто радоваться. Исследование акцентирует внимание на необходимости пересмотра культурных стереотипов о допустимости проявления эмоций для улучшения качества жизни.

Уточнения

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.



Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

