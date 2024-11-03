Учёные раскрыли тайны происхождения сверхновых при помощи звёздной пыли

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Коллектив астрономов из разных стран разработал новый способ исследования звёзд, прекративших существование ещё до появления нашей Солнечной системы. Результаты их работы представлены на платформе arXiv, где публикуются непрошедшие рецензирование научные материалы.

Фото: Openverse by Dylan O'Donnell, CC0

Учёные сфокусировались на изучении досолнечных зерен — частиц, сформировавшихся при взрывах сверхновых в далеком прошлом.

Каждая такая пылинка, вне зависимости от её происхождения, обладает своим уникальным изотопным составом, который может раскрыть её историю. В ходе исследования команда установила, что применение наномасштабной вторичной ионной масс-спектрометрии (NanoSIMS) позволяет определить источник происхождения зёрен, найденных в метеоритах.

Исследователи подчёркивают, что характер группировки звёздных частиц играет ключевую роль в определении их происхождения.

Данный метод помог выявить различия между досолнечными зёрнами, образовавшимися при взрыве сверхновых, и пылью, выброшенной из молодых звездных систем. Оба типа материалов содержат изотоп кальция-44, но в первом случае он возник в результате распада титана-44, а во втором — появился одновременно с частицами.

Учёные отмечают, что их открытие поможет углубить понимание процессов формирования различных элементов внутри звёзд.

Уточнения

Сверхновая звезда или вспышка сверхновой — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою светимость в десять тысяч — сто миллионов раз (на 4—8 порядков или 10—20 звёздных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки.

