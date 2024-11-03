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Учёные развеяли миф о бесчеловечной жестокости викингов

2:35
Наука

Американские и датские исследователи установили, что образ викингов как исключительно жестоких воинов не полностью соответствует реальности. Об этом сообщает портал Live Science.

Учёные развеяли миф о бесчеловечной жестокости викингов
Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, CC BY-SA 2.0

В массовой культуре викингов часто представляют как беспощадных захватчиков, которые разрушали и уничтожали целые деревни.

Согласно ученым, эпоха викингов длилась с 793 по 1066 год нашей эры, совпадая с европейским Средневековьем. В это время войны, рабство и набеги были распространенными явлениями.

Одним из первых зафиксированных нападений северян стало разграбление богатого монастыря на Линдисфарне в 793 году. Поскольку викинги были язычниками, а их жертвами стали христиане, атака была воспринята как особенно отвратительная и безбожная.

Кроме того, культура викингов долгое время была бесписьменной. Из-за этого историки получали информацию о их походах или из саг, написанных спустя столетия, или из записей пострадавших от набегов, что нередко приводило к значительным преувеличениям.

"Некоторые источники, которые наиболее негативно описывают викингов как особенно свирепых или варварских, на самом деле относятся к более позднему времени, то есть через несколько сотен лет после начала набегов. Так что, возможно, со временем здесь есть еще немного преувеличения, которое и сыграло свою роль в том образе, который мы имеем сегодня", — отметили учёные.

Исследователи также выявили несоответствия в исторических источниках. Например, летописец Пруденций в 834 году описал, как викинги уничтожили всех жителей Дорестада, нынешних Нидерландов. Он утверждал, что захватчики трижды грабили город. Однако археологи не обнаружили массовых захоронений или следов пожаров, свидетельствующих о резне.

Эксперты подчеркнули, что викинги были лишь одной из групп, занимавшихся грабежами. Помимо них, нападения совершали сарацины и мадьяры, а Карл Великий вел длительную войну против саксов на территории современной Германии.

Специалисты уверены, что жестокость викингов была обычной для средневековой Европы. Их дурная репутация объясняется отсутствием собственного государства и внезапностью нападений, что затрудняло установление формальных отношений с северянами.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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