Homo sapiens постарел на 30 тысяч лет

Благодаря датировке мощного извержения вулкана в Эфиопии удалось установить возраст древнейших окаменелостей в Восточной Африке, которые, как широко признано, представляют вид Homo sapiens. Они оказались намного старше, чем считалось ранее. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Em_-_Homo_sapiens_-_66.jpg by Emőke Dénes

Международная группа учёных во главе с Кембриджским университетом пересмотрела датировку останков Omo I и Homo sapiens. Ранее предполагали, что им менее 200 тысяч лет, новое исследование показывает, что они должны быть старше колоссального извержения вулкана, которое произошло 230 тысяч лет назад.

Останки Омо I были найдены в формации Омо Кибиш на юго-западе Эфиопии, в Восточно-Африканской рифтовой долине. Этот регион является зоной высокой вулканической активности и богатым источником ранних человеческих останков и артефактов, таких как каменные орудия.

"Окаменелости были найдены в последовательности под толстым слоем вулканического пепла, который никому не удавалось датировать с помощью радиометрических методов, поскольку пепел слишком мелкозернистый", — указывает, ведущий автор статьи кандидат наук Селин Видаль (Céline Vidal) с географического факультета Кембриджа.

Исследователи собрали образцы пемзовых пород из вулканических отложений в Эфиопском разломе примерно во время появления Homo sapiens, в период позднего среднего плейстоцена, и измельчили их до субмиллиметрового размера.

"У каждого извержения есть свой собственный отпечаток — своя собственная эволюционная история под поверхностью, которая определяется путём, по которому следовала магма, — уточняет Видал. — Как только вы раздробили породу, вы освобождаете минералы внутри, а затем можете датировать их и определить химическую сигнатуру вулканического стекла, которое удерживает минералы вместе".

Исследователи провели новый геохимический анализ, чтобы связать отпечаток толстого слоя вулканического пепла из стоянки гомининов Камойя (пепел KHS) с извержением вулкана Шала, находящегося более чем в 400 километрах. Затем группа датировала образцы пемзы из вулкана возрастом 230 тысяч лет. Поскольку окаменелости Омо I были найдены глубже, чем этот конкретный слой пепла, им должно быть более 230 тысячи лет.

"В отличие от других ископаемых среднего плейстоцена, которые, как считается, относятся к ранним стадиям линии Homo sapiens, Omo I обладает несомненными характеристиками современного человека, такими как высокий и шаровидный свод черепа и подбородок, — сказал соавтор кандидат наук Орельен Мунье (Aurélien Mounier) из Музея человека в Париже. — Новая оценка делает его де-факто старейшим Homo sapiens в Африке". "Вероятно, не случайно наши самые ранние предки жили в такой геологически активной рифтовой долине — она собирала дождевые осадки в озерах, обеспечивая пресной водой и привлекая животных, а также служила естественным миграционным коридором, простирающимся на тысячи километров, — полагает вулканолог, профессор вулканологии в департаменте географии Кембриджского университета Клайв Оппенгеймер (Clive Oppenheimer). — Вулканы предоставляли фантастические материалы для изготовления каменных орудий, и время от времени нам приходилось развивать наши когнитивные навыки, когда крупные извержения преобразовывали ландшафт".

Уточнения

Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens), также нередко просто челове́к, — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов.



Архаичные люди — это широкая категория, обозначающая все виды рода Homo, которые не являются Homo sapiens (которые известны как «современные люди» или «люди современного вида»).



Восто́чно-Африка́нская ри́фтовая доли́на также Великая рифтовая долина или Восточно-Африканский разлом — крупное рифтовое образование рельефа, простирающееся от северной Эфиопии до центрального Мозамбика в Восточной Африке.



Гомини́ны (лат. Homininae) — подсемейство семейства гоминид (Hominidae), к которому относят человека разумного (Homo sapiens), шимпанзе (Pan), горилл (Gorilla), а также ряд вымерших групп.



Камойяпитек (лат. Kamoyapithecus) — род вымерших олигоценовых человекообразных обезьян, впервые найденный в 1948 году в северной Кении.

