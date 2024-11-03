Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие подручные материалы
Наши расходы в Германии должны значительно снизиться: Volkswagen ищет способы выжить в кризис
Учёные развеяли миф о бесчеловечной жестокости викингов
Кортизол и стройность: как стресс влияет на вес
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Минимализм в интерьере: избавляемся от лишних вещей
Как выполнять горизонтальные подтягивания?
Стоматолог в Новороссийске испортил зубы пациентам
Илона Броневицкая рассказала о проблемах Стаса Пьехи: он остаётся наркоманом

Homo sapiens постарел на 30 тысяч лет

Наука

Благодаря датировке мощного извержения вулкана в Эфиопии удалось установить возраст древнейших окаменелостей в Восточной Африке, которые, как широко признано, представляют вид Homo sapiens. Они оказались намного старше, чем считалось ранее. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Homo sapiens постарел на 30 тысяч лет
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Em_-_Homo_sapiens_-_66.jpg by Emőke Dénes

Международная группа учёных во главе с Кембриджским университетом пересмотрела датировку останков Omo I и Homo sapiens. Ранее предполагали, что им менее 200 тысяч лет, новое исследование показывает, что они должны быть старше колоссального извержения вулкана, которое произошло 230 тысяч лет назад.

Останки Омо I были найдены в формации Омо Кибиш на юго-западе Эфиопии, в Восточно-Африканской рифтовой долине. Этот регион является зоной высокой вулканической активности и богатым источником ранних человеческих останков и артефактов, таких как каменные орудия.

"Окаменелости были найдены в последовательности под толстым слоем вулканического пепла, который никому не удавалось датировать с помощью радиометрических методов, поскольку пепел слишком мелкозернистый", — указывает, ведущий автор статьи кандидат наук Селин Видаль (Céline Vidal) с географического факультета Кембриджа.

Исследователи собрали образцы пемзовых пород из вулканических отложений в Эфиопском разломе примерно во время появления Homo sapiens, в период позднего среднего плейстоцена, и измельчили их до субмиллиметрового размера.

"У каждого извержения есть свой собственный отпечаток — своя собственная эволюционная история под поверхностью, которая определяется путём, по которому следовала магма, — уточняет Видал. — Как только вы раздробили породу, вы освобождаете минералы внутри, а затем можете датировать их и определить химическую сигнатуру вулканического стекла, которое удерживает минералы вместе".

Исследователи провели новый геохимический анализ, чтобы связать отпечаток толстого слоя вулканического пепла из стоянки гомининов Камойя (пепел KHS) с извержением вулкана Шала, находящегося более чем в 400 километрах. Затем группа датировала образцы пемзы из вулкана возрастом 230 тысяч лет. Поскольку окаменелости Омо I были найдены глубже, чем этот конкретный слой пепла, им должно быть более 230 тысячи лет.

"В отличие от других ископаемых среднего плейстоцена, которые, как считается, относятся к ранним стадиям линии Homo sapiens, Omo I обладает несомненными характеристиками современного человека, такими как высокий и шаровидный свод черепа и подбородок, — сказал соавтор кандидат наук Орельен Мунье (Aurélien Mounier) из Музея человека в Париже. — Новая оценка делает его де-факто старейшим Homo sapiens в Африке".

"Вероятно, не случайно наши самые ранние предки жили в такой геологически активной рифтовой долине — она собирала дождевые осадки в озерах, обеспечивая пресной водой и привлекая животных, а также служила естественным миграционным коридором, простирающимся на тысячи километров, — полагает вулканолог, профессор вулканологии в департаменте географии Кембриджского университета Клайв Оппенгеймер (Clive Oppenheimer). — Вулканы предоставляли фантастические материалы для изготовления каменных орудий, и время от времени нам приходилось развивать наши когнитивные навыки, когда крупные извержения преобразовывали ландшафт".

Уточнения

Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens), также нередко просто челове́к, — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов.

Архаичные люди — это широкая категория, обозначающая все виды рода Homo, которые не являются Homo sapiens (которые известны как «современные люди» или «люди современного вида»).

Восто́чно-Африка́нская ри́фтовая доли́на также Великая рифтовая долина или Восточно-Африканский разлом — крупное рифтовое образование рельефа, простирающееся от северной Эфиопии до центрального Мозамбика в Восточной Африке.

Гомини́ны (лат. Homininae) — подсемейство семейства гоминид (Hominidae), к которому относят человека разумного (Homo sapiens), шимпанзе (Pan), горилл (Gorilla), а также ряд вымерших групп.

Камойяпитек (лат. Kamoyapithecus) — род вымерших олигоценовых человекообразных обезьян, впервые найденный в 1948 году в северной Кении.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Наука и техника
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником Аудио 
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Красота и стиль
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента Аудио 
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Истребитель Су-57. Таинственный русский незнакомец пятого поколения Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Последние материалы
Мука или манка для драников: что выбрать для идеального вкуса
Секреты зимовки туи: как защитить её от холода и снега
Удивительные причины появления кругов под глазами: что мы не знали
Названа группа крови, защищающая обладателей от серьезных заболеваний
Автомобили, которые покупают сразу: узнайте, что востребовано
Осень или весна: когда посадить дерево, чтобы оно быстро прижилось
Бобовые вместо мяса: когда растительный белок полезен, а когда — нет
Допустимый объём вылова креветок может увеличиться в 2025 году
В отелях Турции отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов
"Заболеть" станет сложнее? Минздрав хочет изменить порядок оформления больничных.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.