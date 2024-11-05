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Почему кошки выбирают коробки: научные ответы

1:46
Наука

Кошки, как известно, стремятся прятаться в коробках и других тесных местах, что вызвано их природными инстинктами. Это поведение объясняется чувством комфорта, которое кошки испытывают при боковом давлении — оно оказывает на них успокаивающий эффект. Подобное поведение особенно заметно в стрессовых ситуациях: например, при адаптации к новому дому.

Почему кошки выбирают коробки: научные ответы
Фото: flickr.com by Windell Oskay, CC BY 2.0

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что наличие укрытия помогает снизить стресс у кошек, впервые попавших в приют. Без возможности спрятаться они зачастую используют даже перевёрнутые лотки как укрытие.

Интерес к коробкам у кошек распространяется и на двухмерные объекты. В 2021 году в одном из экспериментов изучалось, будут ли кошки сидеть внутри "фальшивых" коробок, представляющих собой лишь контуры прямоугольника, нанесённого на пол.

Результаты показали, что кошки садятся даже в такие 2D-формы, что говорит об их восприятии границ и безопасности. Исследователь Габриэлла Смит объясняет это эволюционным преимуществом: кошкам важно понимать, где заканчивается один объект и начинается другой, чтобы избегать опасных ситуаций.

Существует также гипотеза, что коробки помогают кошкам охотиться из засады. Домашние кошки часто прячутся, чтобы неожиданно атаковать игрушку или даже человека, что отсылает к их природным охотничьим инстинктам. Любовь к коробкам не ограничивается домашними кошками; крупные кошки в зоопарках, такие как тигры, пумы и львы, также любят коробки и играют с ними.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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