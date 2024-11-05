Недосыпание и его опасные последствия для здоровья

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Недосыпание негативно влияет на здоровье и может привести к ряду серьёзных последствий, включая когнитивные нарушения, повышенный риск заболеваний и нарушение эмоционального состояния. История о том, как в 1963 году 17-летний Рэнди Гарднер установил рекорд, бодрствуя без сна более 11 дней, является одним из известных примеров, подчеркивающих, как важно соблюдение режима сна.

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Впоследствии Гиннесс перестал учитывать этот рекорд из-за потенциальных опасностей, связанных с лишением сна.

Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний, сон необходим для нормального функционирования организма. Однако многие люди, особенно студенты, не спят по 24 часа, что приводит к ухудшению зрительно-моторной координации, невнимательности и даже микросну — коротким, непроизвольным эпизодам сна, которые могут сопровождаться галлюцинациями.

При хроническом недосыпании риск развития диабета, болезней сердца и депрессии возрастает.

Доктор Орен Коэн из больницы Маунт-Синай объясняет, что мозг в условиях длительного бодрствования входит в состояние, которое трудно отличить от сна. Появляются нарушения внимания и памяти, замедляется реакция.

Такие последствия сравнимы с уровнем содержания алкоголя в крови 0,1%. Похожие результаты наблюдаются и у людей с редким генетическим заболеванием фатальная семейная бессонница (FFI), при котором нарушается сон и возникает необратимое поражение мозга, что приводит к смерти.

Исследования показывают, что отсутствие сна более 24 часов вызывает воспаление, гормональный дисбаланс и замедление метаболизма. Через 72 часа наблюдаются более тяжёлые симптомы, включая депрессию, тревогу и серьёзные когнитивные нарушения.

Для восстановления после недосыпания требуется в среднем восемь часов сна за каждый час недостатка. Однако полностью восполнить недосыпание практически невозможно, и оно накапливается в виде "долга" сна.

Даже кратковременное недосыпание нарушает повседневные функции, но люди зачастую недооценивают, насколько снижается их внимание. Психологические исследования показали, что люди могут ощущать "второе дыхание" и думать, что они бодры, хотя на самом деле их реакция и способность к принятию решений остаются снижены.

Уточнения

Недосыпание или дефицит сна — последствия недостатка сна в течение нескольких дней или недель.

