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Исследование: как богатство и интеллект защищают мозг

4:59
Наука

Новое исследование, проведённое учёными из UCL, показало, что социально-экономические факторы, такие как образование, профессия и финансовое положение, влияют на вероятность развития когнитивных нарушений или деменции в пожилом возрасте и на вероятность восстановления когнитивных способностей.

Исследование: как богатство и интеллект защищают мозг
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Success_Academy_Charter_Schools.jpg by Rafael Infante

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, включало наблюдение за 8 442 взрослыми старше 50 лет в Англии в течение десяти лет (с 2008/09 по 2018/19). Учёные изучали, как начальные социально-экономические показатели участников были связаны с изменениями их когнитивного состояния.

В ходе исследования отслеживались переходы участников между состояниями здоровья, лёгких когнитивных нарушений и деменции. Также учитывалась возможность восстановления, при которой люди возвращались из состояния лёгких когнитивных нарушений к здоровому состоянию.

Сбор информации о социально-экономических факторах проводился с помощью анкетирования. Когнитивное состояние оценивалось на основе нескольких источников, включая медицинские диагнозы, результаты когнитивных тестов и личные отчёты участников о симптомах. Также учитывались демографические факторы, такие как возраст, пол и семейное положение.

Исследователи оценивали время, проведённое в каждом когнитивном состоянии, и вероятность перехода к когнитивным нарушениям или деменции. Это позволило получить полное представление о влиянии социально-экономических факторов на развитие когнитивных нарушений и на продолжительность пребывания в каждом из состояний.

Результаты показали, что люди из социально-экономически более благополучных групп — особенно те, кто получил высшее образование, занимал управленческие должности или относился к самой обеспеченной трети населения — были менее склонны переходить от здорового когнитивного состояния к лёгким нарушениям или от лёгких нарушений к деменции, чем те, кто имел лишь начальное образование, работал на физически ориентированных должностях или находился в социально-экономически уязвимой части населения.

Например, наличие высшего образования было связано с на 43% меньшей вероятностью перехода от здорового когнитивного состояния к лёгким когнитивным нарушениям.

Кроме того, пребывание в самой обеспеченной трети населения уменьшало вероятность перехода от лёгких когнитивных нарушений к деменции на 26%.

Более того, участники из социально-экономически благополучных групп имели более высокие шансы на восстановление после лёгких когнитивных нарушений: обеспеченные люди на 56% чаще восстанавливались, а люди с высшим образованием или занятые на высококвалифицированных работах были на 81% более склонны к улучшению состояния.

По словам старшего автора исследования, кандидата меднаук Дорины Кадар (Dorina Cadar) из UCL Epidemiology & Health Care и медицинской школы Брайтона и Сассекса, "исследование подчёркивает важную роль финансовой стабильности, образования и профессии не только в снижении риска перехода от лёгких когнитивных нарушений к деменции, но и в увеличении вероятности восстановления когнитивного здоровья, что внушает оптимизм".

"Это потенциальное восстановление играет ключевую роль в улучшении качества жизни в пожилом возрасте и снижении долгосрочной нагрузки когнитивных нарушений на здравоохранение, семьи и общество в целом".

Исследование не даёт точного объяснения, почему социально-экономические факторы так сильно влияют на когнитивное здоровье, однако авторы предполагают несколько причин.

По словам ведущего автора и аспиранта Асватикути Гириша (Aswathikutty Gireesh) из UCL, "возможно, что образование и интеллектуально сложная работа обеспечивают больше умственной стимуляции и способствуют формированию более устойчивого когнитивного резерва, защищающего от нарушений".

"Кроме того, люди с более высоким уровнем образования, сложной работой и высоким уровнем дохода имеют лучший доступ к медицинскому обслуживанию и ресурсам для поддержания здоровья, таким как полноценное питание, физическая активность и профилактическая помощь, что также способствует когнитивному здоровью и может стабилизировать или даже улучшить его при раннем выявлении нарушений".

Исследователи надеются, что результаты их работы помогут в дальнейшем изучении того, как социально-экономические факторы, особенно финансовое благополучие, могут замедлить развитие когнитивных нарушений.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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