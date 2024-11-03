Микроквазар вблизи Земли удивил учёных рекордной энергией излучения

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные установили, что микроквазар V4641 Sagittarii, расположенный всего в 20 000 световых лет от Земли, производит гамма-излучение с энергией до 200 тераэлектронвольт (ТэВ), что сопоставимо с энергией, наблюдаемой у ярких галактических ядер — квазаров.

Фото: Science Alert by HAWC Collaboration, PDM

Обычно такие высокоэнергетические фотоны обнаруживают вокруг сверхмассивных чёрных дыр в далёких квазарах, однако V4641 Sagittarii, содержащий чёрную дыру с массой шести Солнц, удивил учёных своим радиационным потенциалом.

Микроквазары, как правило, выделяют значительно меньшее излучение, но недавние наблюдения, проведённые обсерваторией HAWC в Мексике, показали, что V4641 Sagittarii ведёт себя как мини-версия стандартного квазара. Расположенная на стороне потухшего вулкана обсерватория HAWC использует детекторы черенковского излучения для улавливания высокоэнергетических частиц. Учёные зарегистрировали вспышку неизвестного ранее гамма-источника в 15% наблюдаемого неба, связав его с V4641 Sagittarii.

Это открытие не только расширяет понимание микроквазаров и космической радиации, но и даёт новый инструмент для изучения квазаров — микрообъекты, как V4641 Sagittarii, позволяют моделировать поведение космических процессов в меньшие сроки, что может привести к новым прорывам в астрономии.

Уточнения

Микроквазары (рентгеновские двойные звезды) — это двойные звёздные системы, в которых остаток первой звезды, сжатый в тёмный компактный объект (такой как нейтронная звезда или чёрная дыра), гравитационно связан со второй обычной звездой, которая движется по тесной орбите вокруг первого компонента.



В физике излучение — передача энергии в форме волн или частиц через пространство или через материальную среду.

