Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микроквазар вблизи Земли удивил учёных рекордной энергией излучения
Физалисы: все, что нужно знать об их декоративных и кулинарных свойствах
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии
Татьяна Тарасова назвала лидера всего мирового фигурного катания
Назван необычный ингредиент, который поможет сделать омлет необыкновенно пышным
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой

В Турции нашли уникальную базальтовую статую весом в тонну

1:28
Наука

Археологи обнаружили в районе Тушба (Ван, Турция) уникальную базальтовую статую урартского периода весом около тонны. Она была найдена во время спасательных раскопок на холме Гарибин-Тепе в 2023 году, всего в трёх километрах от замка Аянис.

В Турции нашли уникальную базальтовую статую весом в тонну
Фото: Anadolu Agency by Ali Çelik, PDM

Статуя размером около двух метров в длину и одного метра в ширину считается первой такой монументальной находкой в этом регионе.

Под руководством профессора Мехмета Ишыкла из Университета Ататюрка и Ванского музея раскопки сосредоточились на южной части холма, где ранее были найдены элементы львиных статуй.

Профессор Ишыкла отметил, что эта монументальная трёхмерная скульптура необычна для урартского искусства, так как подобных примеров в данной местности крайне мало. После первичных исследований команда из Анкары планирует провести детальный анализ, чтобы раскрыть тайну статуи. Хотя пока сложно определить, что она изображает, её предполагаемая стилизованная голова и квадратная форма тела намекают на возможное изображение божественной или царственной фигуры.

Открытие стало важным вкладом в исследование урартской культуры, так как скульптурных произведений этого периода сохранилось очень мало. Теперь же уникальный артефакт будет направлен в Ванский музей для дальнейших исследований и возможной реставрации.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Ста́туя (лат. statua, из др.-греч. στατος — стоящий, стоячий) — один из основных видов объёмной скульптуры большого размера, изображающей стоящую фигуру человека (как правило, больше натуральной величины).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Красота и стиль
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии
Татьяна Тарасова назвала лидера всего мирового фигурного катания
Назван необычный ингредиент, который поможет сделать омлет необыкновенно пышным
Турецко-американским отношениям предрекли перезагрузку после выборов в США
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой
Пособия на детей до полутора лет достигнут рекордных сумм в 2027 году
В Турции нашли уникальную базальтовую статую весом в тонну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.