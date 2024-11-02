В Турции нашли уникальную базальтовую статую весом в тонну

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи обнаружили в районе Тушба (Ван, Турция) уникальную базальтовую статую урартского периода весом около тонны. Она была найдена во время спасательных раскопок на холме Гарибин-Тепе в 2023 году, всего в трёх километрах от замка Аянис.

Фото: Anadolu Agency by Ali Çelik, PDM

Статуя размером около двух метров в длину и одного метра в ширину считается первой такой монументальной находкой в этом регионе.

Под руководством профессора Мехмета Ишыкла из Университета Ататюрка и Ванского музея раскопки сосредоточились на южной части холма, где ранее были найдены элементы львиных статуй.

Профессор Ишыкла отметил, что эта монументальная трёхмерная скульптура необычна для урартского искусства, так как подобных примеров в данной местности крайне мало. После первичных исследований команда из Анкары планирует провести детальный анализ, чтобы раскрыть тайну статуи. Хотя пока сложно определить, что она изображает, её предполагаемая стилизованная голова и квадратная форма тела намекают на возможное изображение божественной или царственной фигуры.

Открытие стало важным вкладом в исследование урартской культуры, так как скульптурных произведений этого периода сохранилось очень мало. Теперь же уникальный артефакт будет направлен в Ванский музей для дальнейших исследований и возможной реставрации.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Ста́туя (лат. statua, из др.-греч. στατος — стоящий, стоячий) — один из основных видов объёмной скульптуры большого размера, изображающей стоящую фигуру человека (как правило, больше натуральной величины).

