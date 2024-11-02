Испанские учёные раскрыли причину мощного наводнения в Валенсии

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Испанские климатологи из Университета Аликанте объяснили причины катастрофического наводнения, которое произошло в Валенсии в конце октября, унеся жизни более 155 человек.

Фото: flickr.com by Геологическая служба США, CC0

Наводнение было вызвано редким климатическим явлением, известным как Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) — "изолированная депрессия высоких уровней". Это мощная версия феномена "холодной капли", который возникает при столкновении теплого воздуха с холодным фронтом на высоте около 9 тыс. метров. Особенности атмосферного потока приводят к задержке холодного воздуха, что при взаимодействии с теплым средиземноморским воздухом создает мощные ливни. На этот раз объем осадков достиг 500 литров на квадратный метр, что превышает годовую норму.

Ученые связывают это бедствие с изменением климата: Средиземное море нагревается быстрее, чем атмосфера региона, его температура уже увеличилась на 1,5°C с 1980-х годов, что увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений.

Минувшая DANA стала самой мощной за последние годы и подчеркивает важность климатических изменений для понимания природных катастроф.

Уточнения

Наводне́ние — значительное затопление определённой территории в результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.



Вале́нсия (вал. València [vaˈlensja], исп. Valencia [baˈlenθja]) — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции.

