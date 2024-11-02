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Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря

1:22
Наука

Российские ученые выявили, что в Каспийское море могут проникать загрязняющие вещества, источники которых находятся далеко от его побережья, в промышленных центрах, удаленных от моря.

Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, CC BY-SA 4.0

Как сообщил научный сотрудник ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН" Владимир Табунщик, исследования проводятся с использованием метеоспутников, фиксирующих состояние воздуха над бассейнами рек, впадающих в Каспий.

Спутниковые данные позволили обнаружить присутствие таких загрязняющих веществ, как диоксид азота, серы, формальдегид, метан и моноксид углерода. Ученые выяснили, что загрязняющие вещества перемещаются на большие расстояния благодаря циркуляционным процессам в атмосфере. Уже установлено, что загрязнение воздуха в районе некоторых зарубежных рек значительно выше, чем над российскими водоемами, хотя сами источники загрязнения находятся далеко от этих территорий, сообщает ТАСС.

В рамках дальнейших исследований планируется экспедиция в 2025 году для анализа оседания и накопления вредных веществ в воде и донных отложениях Каспийского моря, что поможет более точно оценить масштабы экологической угрозы для региона.

Уточнения

Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.

Метеорологический спутник — искусственный спутник Земли, созданный для получения из космоса метеорологических данных о Земле, которые используются для прогноза погоды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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