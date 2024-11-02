Фильмы ужасов оказались полезны для укрепления психики

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Большинство людей в повседневной жизни стремится избегать негативных эмоций, однако фильмы и литература ужасов привлекают многих.

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Исследования показывают, что страх близок к волнению и возбуждению — реакциям, при которых организм активно вырабатывает гормоны стресса. Такие сильные эмоции вызывают учащенное сердцебиение и дыхание, потоотделение и мышечное напряжение. Это объясняет, почему некоторые люди испытывают особое удовольствие от просмотра ужастиков. Кроме того, момент облегчения после страшной сцены может стать еще одним стимулом. Есть и социальный аспект: просмотр таких фильмов в компании усиливает чувство безопасности и защищенности.

Ужасы также помогают людям исследовать свои внутренние страхи и проверять себя. На примере пандемии COVID-19 выяснилось, что поклонники ужасов переживали кризис менее тревожно, что подтверждает их устойчивость к стрессу. Кроме того, наблюдение за отрицательными персонажами и их наказанием вызывает чувство справедливости, а не злорадства, и вовсе не свидетельствует о низком уровне эмпатии у поклонников жанра.

Таким образом, ужасы выполняют различные психологические и социальные функции, давая людям возможность испытать и осмыслить свои страхи и эмоции.

Уточнения

Фильм у́жасов (разг. «ужа́стик», «хо́ррор»; англ. horror film, horror movie) — тематически обширный и разнообразный круг фильмов, цель которых — вызвать у зрителей чувство страха, тревоги и неопределённости, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного — так называемый эффект «саспенс» (от англ. suspense — неопределённость).



Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу жизни человека.

