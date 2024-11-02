Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты температурного режима для всех типов овощей
Как оформить спальню в стиле лофт: советы по выбору материалов
Пять правил использования соли, которые улучшат вкус даже безвкусных помидоров
Эксперты составили список мировых достопримечательностей, куда туристов пускают с их четвероногими друзьями
Древние кристаллы могут стать ключом к разгадке тайн тёмной материи
В предпочтениях гибриды: Nissan сталкивается с конкурентным давлением со стороны Toyota и Honda
Майк Тайсон раскритиковал бой между Биволом и Бетербиевым
Зимние прически: как сохранить стиль под шапкой
Volkswagen планирует сокращать расходы на фоне кризиса

Фильмы ужасов оказались полезны для укрепления психики

1:26
Наука

Большинство людей в повседневной жизни стремится избегать негативных эмоций, однако фильмы и литература ужасов привлекают многих.

Фильмы ужасов оказались полезны для укрепления психики
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Исследования показывают, что страх близок к волнению и возбуждению — реакциям, при которых организм активно вырабатывает гормоны стресса. Такие сильные эмоции вызывают учащенное сердцебиение и дыхание, потоотделение и мышечное напряжение. Это объясняет, почему некоторые люди испытывают особое удовольствие от просмотра ужастиков. Кроме того, момент облегчения после страшной сцены может стать еще одним стимулом. Есть и социальный аспект: просмотр таких фильмов в компании усиливает чувство безопасности и защищенности.

Ужасы также помогают людям исследовать свои внутренние страхи и проверять себя. На примере пандемии COVID-19 выяснилось, что поклонники ужасов переживали кризис менее тревожно, что подтверждает их устойчивость к стрессу. Кроме того, наблюдение за отрицательными персонажами и их наказанием вызывает чувство справедливости, а не злорадства, и вовсе не свидетельствует о низком уровне эмпатии у поклонников жанра.

Таким образом, ужасы выполняют различные психологические и социальные функции, давая людям возможность испытать и осмыслить свои страхи и эмоции.

Уточнения

Фильм у́жасов (разг. «ужа́стик», «хо́ррор»; англ. horror film, horror movie) — тематически обширный и разнообразный круг фильмов, цель которых — вызвать у зрителей чувство страха, тревоги и неопределённости, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного — так называемый эффект «саспенс» (от англ. suspense — неопределённость).

Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу жизни человека.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Красота и стиль
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Домашние животные
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья? Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Уход за цитрусовыми: как сохранить урожай зимой
Опасные болезни, которые можно подхватить от бродячих животных
Свежие, замороженные или консервированные овощи: что выбрать
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Всё чисто, бесплатно и удобно: блогерша делится впечатлениями от комфортной жизни в США
Из-за изображений роботакси продюсеры Бегущего по лезвию 2049 подали в суд на Илона Маска
Секреты деревенского стиля: как привнести тепло и уют в интерьер
Сергей Безруков вышел в свет с женой и детьми: какие лапочки все
Российский фигурист обвинил ISU в том, что ему не выплатили €4 тыс. призовых
Фильмы ужасов оказались полезны для укрепления психики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.