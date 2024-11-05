Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить розы: секреты обрезки жировых побегов
Секреты красоты: три продукта для борьбы со старением от врача Кутушова
Вернуть права после лишения: как сделать это без поездки в другой город
Как замаскировать царапины и сколы на деревянной мебели: проверенное средство
Импорт российского пива в Грузию бьёт рекорды за первые три квартала 2024 года
АКПП зимой: что проверить, чтобы не остаться на дороге
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Туристка пострадала в Таиланде: прогулка по храмам закончилась в больнице
Сырно-кабачковые лепёшки: очень вкусный рецепт, а главное — очень быстрый

Кавказ 8000 лет назад: Как произошло разделение на охотников и земледельцев

1:42
Наука

На основе ДНК 131 древнего человека, жившего в этом регионе, ученые выявили, что население Кавказа разделилось на две группы.

Кавказ 8000 лет назад: Как произошло разделение на охотников и земледельцев
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Kapychka, CC BY-SA 4.0
  • Первая группа стала первыми земледельцами. 
  • Вторая осталась верна образу жизни охотников-собирателей.

Эта работа охватывает почти 6000 лет генетической истории. Кавказ, регион, находящийся на границе Европы и Азии, характеризуется как одно из первых мест, где началось развитие животноводства.

Древнейшие образцы ДНК в этом исследовании были найдены в пещере Сатанай в России (около 6200 лет до н. э.) и в местечке Арухло в Грузии (около 5800 лет до н. э.).

В последующих веках генетическая картина дополнилась влиянием земледельцев, мигрировавших из Восточной Анатолии, современная Турция, на южные кавказские территории, где они, возможно, и привнесли свои аграрные знания.

Образцы из энеолита, известного также как медный век, позволяют ученым увидеть, как на южном Кавказе возникли ранние скотоводческие общества.

Дальнейшее развитие происходило в контексте взаимодействия с культурой евразийских степей, что сделало южнокавказское население одним из первых, кто занимался разведением скота.

Уже к бронзовому веку заметны признаки генетической стабильности среди населения, пока на позднем этапе бронзового века не произошло увеличение генетического разнообразия — совпавшее с упадком степных культур и усилением влияния горных сообществ.

Уточнения

Кавка́з — географическая область, преимущественно горная, расположенная к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии, происхождение слова Καύκασος неясно, и в попытках лингвистов дать какую-либо этимологию нет единства.
 

Охо́тники-собира́тели — люди, добывающие пропитание охотой на животных, рыболовством и собирательством.

Земледе́лец — человек, занимающийся сельским хозяйством, обрабатывая землю и выращивая полезные растения. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Наука и техника
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции Аудио 
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Силовые структуры
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Последние материалы
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Беженцы и мигранты в туризме: где работают и сколько получают
Как правильно чистить перьевые подушки: советы профессионалов
Из-за финансового кризиса стоимость обучения в британских университетах вырастет
Какао — скрытый источник молодости и здоровья
Чеснок без болезней: как пижма спасает урожай
В пути на Cadillac One: что собой представляет мобильная крепость американского президента
Прямое и косвенное воздействие вирусов на развитие онкологии
Евгения Медведева поменяла армянскую фамилию из-за травли
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.