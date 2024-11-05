Кавказ 8000 лет назад: Как произошло разделение на охотников и земледельцев

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На основе ДНК 131 древнего человека, жившего в этом регионе, ученые выявили, что население Кавказа разделилось на две группы.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Kapychka, CC BY-SA 4.0

Первая группа стала первыми земледельцами.

Вторая осталась верна образу жизни охотников-собирателей.

Эта работа охватывает почти 6000 лет генетической истории. Кавказ, регион, находящийся на границе Европы и Азии, характеризуется как одно из первых мест, где началось развитие животноводства.

Древнейшие образцы ДНК в этом исследовании были найдены в пещере Сатанай в России (около 6200 лет до н. э.) и в местечке Арухло в Грузии (около 5800 лет до н. э.).

В последующих веках генетическая картина дополнилась влиянием земледельцев, мигрировавших из Восточной Анатолии, современная Турция, на южные кавказские территории, где они, возможно, и привнесли свои аграрные знания.

Образцы из энеолита, известного также как медный век, позволяют ученым увидеть, как на южном Кавказе возникли ранние скотоводческие общества.

Дальнейшее развитие происходило в контексте взаимодействия с культурой евразийских степей, что сделало южнокавказское население одним из первых, кто занимался разведением скота.

Уже к бронзовому веку заметны признаки генетической стабильности среди населения, пока на позднем этапе бронзового века не произошло увеличение генетического разнообразия — совпавшее с упадком степных культур и усилением влияния горных сообществ.

Уточнения

Кавка́з — географическая область, преимущественно горная, расположенная к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии, происхождение слова Καύκασος неясно, и в попытках лингвистов дать какую-либо этимологию нет единства.





Охо́тники-собира́тели — люди, добывающие пропитание охотой на животных, рыболовством и собирательством.



Земледе́лец — человек, занимающийся сельским хозяйством, обрабатывая землю и выращивая полезные растения.

