Кавказ 8000 лет назад: Как произошло разделение на охотников и земледельцев

На основе ДНК 131 древнего человека, жившего в этом регионе, ученые выявили, что население Кавказа разделилось на две группы.
Эта работа охватывает почти 6000 лет генетической истории. Кавказ, регион, находящийся на границе Европы и Азии, характеризуется как одно из первых мест, где началось развитие животноводства.
Древнейшие образцы ДНК в этом исследовании были найдены в пещере Сатанай в России (около 6200 лет до н. э.) и в местечке Арухло в Грузии (около 5800 лет до н. э.).
В последующих веках генетическая картина дополнилась влиянием земледельцев, мигрировавших из Восточной Анатолии, современная Турция, на южные кавказские территории, где они, возможно, и привнесли свои аграрные знания.
Образцы из энеолита, известного также как медный век, позволяют ученым увидеть, как на южном Кавказе возникли ранние скотоводческие общества.
Дальнейшее развитие происходило в контексте взаимодействия с культурой евразийских степей, что сделало южнокавказское население одним из первых, кто занимался разведением скота.
Уже к бронзовому веку заметны признаки генетической стабильности среди населения, пока на позднем этапе бронзового века не произошло увеличение генетического разнообразия — совпавшее с упадком степных культур и усилением влияния горных сообществ.
Кавка́з — географическая область, преимущественно горная, расположенная к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии, происхождение слова Καύκασος неясно, и в попытках лингвистов дать какую-либо этимологию нет единства.
Охо́тники-собира́тели — люди, добывающие пропитание охотой на животных, рыболовством и собирательством.
Земледе́лец — человек, занимающийся сельским хозяйством, обрабатывая землю и выращивая полезные растения.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.