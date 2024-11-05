Уникальные артефакты пещер Юкатана: Подводный мир, полный тайн древних цивилизаций

6:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В течение двух миллионов лет эти пещеры претерпели множество изменений из-за изменений уровня моря и ледниковых периодов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Sirena_Cave_Forschungsprojekt_2003_002.jpg by Andreas Dittrich

В периоды пониженного уровня моря пещеры оставались сухими, и просачивающаяся сверху вода формировала известковые образования, такие как сталагмиты и сталактиты, — так называемые спелеотемы.

Затем, при очередном повышении уровня моря, пещеры снова затапливало, сохраняя и спелеотемы, и любые другие следы деятельности человека и природы.

За последние десять лет исследователи, спускаясь в сеноты и затопленные пещеры, раскрывали их тайны и изучали их уникальные подводные ландшафты. Примерно 8 000 лет назад вода снова заполнила неглубокие пещеры Юкатана.

В результате сегодня каждый дайвер, погружающийся в эти пещеры, перемещается в эпоху древности, где сохранились археологические и палеонтологические находки, которые разрушаются на поверхности.

Эти пещеры стали идеальной капсулой времени, где можно обнаружить практически нетронутые останки древней мегафауны и следы присутствия человека, которые сложно найти в других местах.

Происхождение мексиканских сенотов

Этот подземный мир формировался благодаря обширному водоносному горизонту на севере Юкатана. Сеноты соединяют поверхность с самыми длинными в мире подземными реками.

Вода здесь не задерживается на поверхности, а просачивается через пористый известняк и течёт по подземным туннелям, перенося жизненно важную влагу для региона. Именно по этой причине сеноты были священны для майя.

Майя основали свои поселения на Юкатане около 4 000 лет назад. Для выживания им необходимо было селиться рядом с источниками пресной воды, такими как сеноты, особенно на засушливых территориях.

Они строили свои крупнейшие города, в том числе Чичен-Ицу, неподалёку от сенотов, которые обеспечивали их водой круглый год. Эти карстовые воронки стали не только частью повседневной жизни, но и важными местами поклонения и ритуалов, связанных с дождем, жизнью и смертью.

Майя считали, что каждый сенот является входом в подземное царство Шибальба, где обитали сверхъестественные существа и божества, такие как Чаак — бог дождя и плодородия.

В глубоких пещерах сохранились артефакты и останки майя, включая черепа с искусственно деформированными лобными костями и зубами, украшенными драгоценными камнями.

Подобная деформация служила символом высокого статуса и власти. Рядом с входами в сеноты археологи находят также рисунки майя, изображающие животных, войны и мифологические сюжеты. Эти находки — бесценное наследие, которое может исчезнуть, если они будут смыты водой.

Древние жители Юкатана

До того как майя заселили Юкатан, здесь жили люди более 13 000 лет назад. Эти древние охотники-собиратели использовали сеноты как источник воды, когда уровень моря был ниже, и иногда вынуждены были забираться глубоко в пещеры, чтобы добраться до влаги.

Они также пересекались с доисторическими животными позднего плейстоцена, которые также искали воду.

Пещеры хранят остатки деятельности древних людей, такие как проходы, разрушенные образования и насыпи из камней, которые использовались для ориентации в запутанных лабиринтах.

В пещерах также найдены следы добычи красной охры — минерального пигмента, который люди использовали для украшений и предметов быта. Знаменитая фигура женщины у входа в пещеру Сеноте-Дос-Охос — уникальный образец древнего искусства, созданный около 8 000 лет назад. Эту скульптуру могут увидеть современные исследователи.

Окаменелости вымерших видов и мегaфaунa

Водные коридоры этих пещер напоминают музейные залы, где можно встретить останки крупных животных — мегафауны, обитавшей на Юкатане в позднем плейстоцене.

Миллионы лет назад, после вымирания динозавров, на Юкатан пришли крупные млекопитающие. Образование Панамского перешейка около 2,7 миллиона лет назад запустило процесс обмена фауной между Северной и Южной Америкой, в результате чего на Юкатане появились саблезубые кошки, гигантские ленивцы, лошади и верблюды.

Окаменелости этих животных сохранились благодаря затопленным пещерам. Например, в пещерах часто находят останки гигантских ленивцев, которые могли достигать высоты 3,5 метра и веса в 1 тонну.

Сюда приходили и другие крупные млекопитающие в поисках воды, и, теряя ориентиры, погибали в тёмных пещерных лабиринтах, оставляя после себя окаменевшие следы своего существования.

На костях некоторых древних животных остались следы от каменных орудий — свидетельства того, что люди охотились на них.

Эти находки подтверждают, что наши предки использовали и ели мясо мегафауны. Следы от огня, костные курганы и признаки использования инструментов в глубине пещер предполагают существование сложной социальной организации, необходимой для охоты на крупных животных.

Уникальные свидетельства прошлого

Из-за дубильных кислот в воде туннели рядом с сенотом Хацуц-Актун имеют необычный оттенок, напоминающий инопланетные пейзажи.

Ученые считают, что подводные пещеры Юкатана предоставляют уникальные материалы для исследований и раскрытия тайн прошлого.

В этих пещерах обнаружены доказательства, которые помогают понять причины вымирания мегафауны, ведь после появления людей многие крупные млекопитающие исчезли.

Гипотеза о том, что древние люди сыграли роль в этом вымирании, нуждается в подтверждении. Тем не менее, эти затопленные пещеры — бесценные архивы для ученых, помогающие лучше понять историю нашей планеты.

Уточнения

Сено́т (исп. cenote, «сено́те») — форма карстового рельефа, естественный провал, образованный при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды, название пришло из языка индейцев майя от слова ts'onot («цонот», «колодец»). Майя называли сеноты «вратами в царство мёртвых» и считали их воды священными.



Спелеотем (ˈspiːliːəθɛm др.греч: «пещерное отложение»), обычно известные как пещерные образования, являются вторичными минеральными отложениями, образованными в пещере.



Дуби́льная кислота́ — сложная органическая кислота, одна из форм танинов. Синтезируется большим количеством растений. Международной фармакопеи (Всемирная организация здравоохранения, 1963), — C 76 H 52 O 46 .

