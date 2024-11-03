Секреты древнего календаря: Как зародилось современное летоисчисление

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Исторические термины "н. э." и "до н. э." широко используются для обозначения времени до и после рождения Иисуса Христа.

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Эти обозначения разделяют эры и происходят от латинских выражений "anno domini" (в переводе "в год Господень") и "B.C." (до Рождества Христова).

Со временем появились более нейтральные альтернативы — "н. э." и "до н. э.", удобные и для светского использования.

Что означает наша эра?

Термин "н. э." (A.D.) означает "в год Господень" и конкретно связан с годом, в который принято считать, что родился Иисус Христос. "B.C." или "до Рождества Христова" обозначает года до этого события.

В англоязычной традиции обозначение "A.D." обычно ставят перед годом: например, "A.D. 2024" читается как "в 2024 году от Рождества Христова".

В последние десятилетия альтернативные обозначения стали всё популярнее, так как более нейтральные "н. э." и "до н. э." подойдут не только христианам. Важно рассмотреть исторические корни этой системы, чтобы лучше понять её применение.

Когда и как появились наши эры?

В средневековой Европе особенно важным расчётом было определение даты Пасхи, праздника, посвящённого воскресению Иисуса Христа.

В 325 году н. э. Первый Никейский собор постановил, что Пасху будут праздновать в первое воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием. Вычисление этой даты называлось "computus" (лат. "вычисление"), и результаты включались в особые пасхальные таблицы.

В одной из таких таблиц в 525 году монах Дионисий Малый впервые использовал метод отсчета лет от рождения Христа, заложив основу для системы "Anno Domini".

Дионисий не уточнял, как именно он рассчитал год рождения Иисуса, но, вероятно, опирался на раннехристианские тексты, такие как труды Климента Александрийского или Евсевия Кесарийского.

Тем не менее, ошибка в расчетах привела к смещению даты на несколько лет: современные оценки предполагают, что Христос мог родиться между 4 и 6 годами до н. э.

Какая система была до нашей эры?

Дионисий Малый разработал свою систему, чтобы заменить хронологию Диоклетиана, использующую отсчёт лет от прихода к власти римского императора Диоклетиана, начавшего править в 284 году.

Эта система была связана с гонениями на христиан и не пользовалась популярностью. Поэтому Дионисий, заменив её, рассчитывал, что христиане примут более подходящую систему летоисчисления.

Впоследствии, в 731 году, английский учёный Беда Достопочтенный в книге "Церковная история народа англов" распространил использование термина "до н. э." для обозначения времени, предшествовавшего 1 году н. э., что стало началом для систематического исчисления времени "до нашей эры".

Почему нет нулевого года?

В западноевропейской культуре Средневековья не существовало понятия "ноль", поэтому в системе Беды годом, предшествующим 1 году н. э., стал 1 год до н. э.

Концепция нуля не распространилась в Европе до XI-XIII веков, хотя была известна в Индии и использовалась, например, у вавилонян и майя. На Запад это знание пришло только спустя несколько веков после распространения системы н. э./до н. э.

Уточнения

Диони́сий Ма́лый (лат. Dionysius Exiguus, ок. 470 — ок. 544) — римский аббат, один из «скифских монахов». основоположник летосчисления от Рождества Христова (или от начала нашей эры); святой, прославленный Католической, Румынской православной и Русской православной церквями.





Бе́да Достопочте́нный (Беда Досточти́мый; лат. Beda Venerabilis, e, др.-англ. Bǣda или Bēda; между 672 и 673 — 26 мая 735) — бенедиктинский монах двойного монастыря Святых Петра и Павла в англосаксонском королевстве Нортумбрия, где он написал одну из первых историй Англии под названием "Церковная история народа англов", она принесла ему славу "отца английской истории".



Пе́рвый Нике́йский собо́р — собор Церкви, созванный римским императором Константином I; состоялся в июне 325 года в городе Никее (ныне Изник, Турция); продолжался больше двух месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христианства, был принят Никейский символ веры, осуждена арианская ересь, определено время празднования христианской церковью Пасхи, выработано двадцать канонов.



