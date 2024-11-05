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Прямое и косвенное воздействие вирусов на развитие онкологии

3:37
Наука

Многие факторы могут увеличить риск развития рака, включая курение, воздействие химических веществ и радиацию, а также генетические мутации. Но немногие знают, что некоторые вирусы также способны вызывать рак.

Прямое и косвенное воздействие вирусов на развитие онкологии
Фото: pxhere

Существует по меньшей мере семь вирусов, которые, прямо или косвенно, могут провоцировать рак у людей.

К ним относятся вирус папилломы человека (ВПЧ), вирусы гепатита B и C, вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), герпесвирус, связанный с саркомой Капоши, Т-лимфотропный вирус и полиомавирус клеток Меркеля.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) также косвенно увеличивает риск, позволяя другим вирусам легче проникать в организм.

Тем не менее, важно помнить, что заражение этими вирусами не всегда приводит к развитию рака. Например, вирусом Эпштейна-Барр заражены более 90% взрослых во всем мире, но он связан лишь с 1% случаев онкологии.

В целом, по данным за 2012 год, вирусные инфекции стали причиной примерно 10% всех случаев рака, или 1,4 миллиона заболевших.

Как вирусы провоцируют рак?

ВПЧ ассоциируется с раком шейки матки, а также может провоцировать рак ануса, ротоглотки, пениса, влагалища и вульвы.

Белки E6 и E7, вырабатываемые ВПЧ, инактивируют естественные противоопухолевые механизмы клеток, что приводит к бесконтрольному росту аномальных клеток.

Из более чем 200 типов ВПЧ только 12 видов связаны с онкологией. Вакцина против ВПЧ, рекомендуемая для подростков в возрасте 11–12 лет, эффективно защищает от этих штаммов. Прививка доступна для лиц до 26 лет, которые не получили все рекомендованные дозы раньше.

Некоторые вирусы, такие как ВЭБ и Т-лимфотропный вирус человека, воздействуют через иные механизмы, но результат один и тот же: клетки начинают агрессивно размножаться, избегая естественной защиты организма.

На развитие рака влияют тип вируса, состояние иммунной системы человека и внешние факторы, такие как существующие мутации или воздействие канцерогенов.

Косвенное воздействие вирусов

Вирусы гепатита B и C провоцируют рак печени через длительное воспаление и цирроз. Иммунная система, восстанавливая поврежденные вирусом клетки, может производить мутировавшие клетки, что повышает риск онкологии.

HCV также связан с неходжкинской лимфомой, раком лимфатической системы, так как постоянное воспаление провоцирует мутации.

ВИЧ также увеличивает риск рака косвенно, поскольку ослабляет иммунитет, что делает организм более восприимчивым к инфекциям, связанным с онкологией.

Профилактика и лечение

Несмотря на сложные механизмы, существует эффективная профилактика некоторых вирусных инфекций, приводящих к раку. Например, вакцины против ВПЧ и гепатита B доказали свою высокую эффективность.

Прививки, безопасное поведение и профилактические препараты против ВИЧ значительно снижают риски. Противовирусные препараты также помогают сдерживать развитие хронического гепатита B и ВИЧ, а лечение вируса гепатита C делает его инфекции полностью излечимыми.

Уточнения

Вирусы папилломы человека (ВПЧ, англ. human papillomavirus, HPV) — группа вирусов из семейства папилломавирусов, включающая 27 видов из 5 родов, ежегодно более 300 тысяч человек умирают от раковых заболеваний, вызванных ВПЧ. ВПЧ является наиболее распространённым заболеванием, передающимся половым путём, в США, России и многих других странах. 

Вирусный гепати́т C — антропонозное вирусное заболевание с парентеральным и инструментальным путём заражения, часто протекает в виде посттрансфузионного гепатита с преобладанием безжелтушных форм и склонен к хронизации.

Ви́рус Эпште́йна — Барр (ВЭБ) — вид вирусов из подсемейства гаммагерпесвирусов семейства герпесвирусов, в настоящее время данному вирусу наряду с другими герпесвирусами приписывается важная роль в формировании опухолевых клеток в организме человека.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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