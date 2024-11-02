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Математики дали оценку способностям обезьян напечатать все пьесы Шекспира

1:30
Наука

Математики из Сиднейского технологического университета провели исследование, в котором они поставили под сомнение теорему о "бесконечных обезьянах". Эта теорема гласит, что если абстрактная обезьяна будет бесконечно нажимать на клавиши печатной машинки, она однажды повторит все произведения английского классика, в данном случае — Шекспира.

Математики дали оценку способностям обезьян напечатать все пьесы Шекспира
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, CC BY-SA 3.0

Исследователи представили сценарий, в котором 200 тысяч шимпанзе печатают на стандартной пишущей машинке по одной букве в секунду неопределенно долго. Однако, учитывая конечное время существования Вселенной (ее предполагаемую тепловую смерть через количество лет, обозначаемое единицей с 100 нулями), ученые пришли к выводу, что обезьяны не смогут написать ни одно из произведений Шекспира.

Более того, исследователи рассчитали вероятность написания некоторых слов и фраз. Например, вероятность написания слова "бананы" в течение жизни шимпанзе составляет около 5%, а вероятность написания "Гамлета" оценивается меньше чем 1 к числу с 15 тысячами нулей.

Этот результат еще раз подтверждает, что даже если в теоретической бесконечности возможен любой результат, в конечном времени всегда будут ограничения. Это означает, что, хотя теорема о "бесконечных обезьянах" может быть интересной и увлекательной, она не имеет практического применения в конечном времени.

Уточнения

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов. К нему относятся два вида: обыкновенный шимпанзе (Pan troglodytes) и карликовый шимпанзе (Pan paniscus), также известный под названием бонобо.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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