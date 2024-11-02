В Израиле археологи нашли храм возрастом 5 000 лет

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа археологов обнаружила древнее поселение пятитысячелетней давности рядом с израильским городом Бейт-Шемеш. На территории найдены две древнейшие гончарные печи и общественное строение, где сохранилось 40 неповрежденных сосудов.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0

По информации Live Science, найденное здание является одним из старейших храмов, когда-либо обнаруженных в Иудейской долине.

"Значимость этого места колоссальна. Помимо прочего, поселение очень большое, доминирующее над окружающей его территорией, что говорит о значительном населении, которое демонстрирует ранние признаки урбанизации", — говорит археологи Ицхак Паз из Управления древностей Израиля, руководивший раскопками.

В конструкции здания присутствуют массивные стены и скамьи, что указывает на его общественное назначение, вероятно, культовое. Поблизости археологи также раскопали более древний комплекс с выстроенными в ряд крупными камнями, предположительно служивший ритуальным местом.

Расположение этих двух объектов позволяет предположить эволюцию религиозных практик от открытых церемоний к закрытым храмовым службам с ограниченным доступом. Это может указывать на развитие социальной стратификации и урбанизации. Ранний бронзовый век (конец IV тысячелетия до н. э.) характеризовался значительными изменениями в регионе: рост населения, формирование иерархического общества, стандартизация различных аспектов жизни, возведение монументальных общественных сооружений и развитие торговых связей.

На месте раскопок найдено большое количество керамических изделий, включая горшки, кувшины и малые сосуды ритуального назначения. Примечательно, что артефакты были обнаружены там же, где их оставили древние жители перед тем, как покинуть поселение. Исследователи обнаружили следы пожара, а некоторые сосуды были найдены упавшими друг на друга.

Уточнения

Бейт-Шемеш (ивр. בית שמש‎ — Дом Солнца) — город в Израиле. Находится в Иерусалимском округе. В 22 км от города находится национальный парк Бейт-Гурвин-Мареша.

