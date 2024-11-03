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Учёные обнаружили звезду, вращающуюся быстрее, чем любой объект известный человечеству

1:57
Наука

Звезда, являющаяся частью двойной рентгеновской системы "4U 1820-30", находится в созвездии Стрельца, в направлении центра галактики. Это открытие удалось сделать с помощью рентгеновского телескопа NICER, установленного на Международной космической станции.

Учёные обнаружили звезду, вращающуюся быстрее, чем любой объект известный человечеству
Фото: Openverse by Kiwi Tom, CC BY 2.0

Нейтронная звезда в системе "4U 1820-30" — часть двойной звёздной системы, в которой её компаньоном выступает белый карлик размером с Землю.

Эта пара звёзд находится на расстоянии 26 000 световых лет от Земли и вращается друг вокруг друга с необычайно коротким периодом — всего 11 минут. Подобное расположение позволяет нейтронной звезде притягивать вещество от своего спутника, вызывая термоядерные взрывы, которые делают её в сто тысяч раз ярче Солнца.

"Мы изучали термоядерные взрывы в этой системе и обнаружили значительные колебания, которые свидетельствуют о высокой скорости вращения нейтронной звезды", — поясняет Гаурав К. Джайсавал старший научный сотрудник DTU Space.

Система NICER с технологией star tracker от DTU Space, установленная на МКС, обеспечивает точное наведение на нейтронные звезды, находящиеся в тысячах световых лет от нас.

С 2017 по 2021 год с её помощью удалось зафиксировать 15 термоядерных вспышек на нейтронной звезде "4U 1820-30". Одна из них сопровождалась колебаниями, совпадающими с частотой вращения звезды — 716 оборотов в секунду.

Учёные считают, что дальнейшие наблюдения помогут подтвердить уникальность этого объекта и получить дополнительные данные о его особенностях.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — совместный международный  проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство страны. 

Нейтро́нная звезда́ — космическое тело, являющееся одним из возможных результатов эволюции звёзд, состоящее в основном из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (около 1 км) корой вещества в виде тяжёлых атомных ядер и электронов. 

Стреле́ц (лат  Sagittarius, Sgr) — зодиакальное созвездие, лежащее между Козерогом и Скорпионом, в Стрельце находится точка зимнего солнцестояния, а также центр галактики Млечный путь, удалённый от нас примерно на 30 000 световых лет и скрытый за облаками межзвёздной пыли.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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