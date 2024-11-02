Туринская плащаница не могла покрывать человеческое тело

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В конце августа этого года исследователи заявили, что обнаруженная 2000 лет назад ткань действительно является Туринской плащаницей. Однако это горячо обсуждаемое утверждение опровергнуто новым анализом, выполненным с использованием программного обеспечения для виртуального моделирования.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Копия_Туринской_плащаницы_в_костёле_Фастова.jpg by Половко Сергей Николаевич

Исследователь показал, что Плащаница, вероятно, была создана путём наложения ткани на плоскую или слабо контурную поверхность, например, на барельеф или резную фигуру, а не на человеческое тело, исключив таким образом версию, что она изображает Иисуса из Назарета.

Недавнее судебно-медицинское исследование Чичеро Мораеса (Cicero Moraes), опубликованное издательством Elsevier, добавляет ещё один аргумент в многолетнюю дискуссию о Туринской плащанице. Мораес, специалист по реконструкции лиц, утверждает, что если бы плащаница действительно была обернута вокруг человеческого тела, изображение на ней выглядело бы значительно искажённым из-за естественных контуров трёхмерной формы.

"Когда вы оборачиваете трёхмерный объект тканью, и этот объект оставляет на ней отпечатки, такие как пятна крови, эти пятна образуют более искажённую структуру по сравнению с источником. Примерно говоря, то, что мы видим как отпечаток тела, должно выглядеть более опухшим и искажённым, а не похожим на фотокопию. Барельеф, однако, не вызвал бы такого искажения, оставив фигуру, напоминающую фотокопию тела", — объяснил Мораес в интервью для The Telegraph.

Используя упомянутое программное обеспечение, он продемонстрировал, что ткань, обернутая вокруг тела и затем распрямленная, показала бы растянутые и искаженные черты, которые сильно отличаются от текущего изображения на плащанице.

Эти выводы подчеркивают концепцию, известную как "эффект маски Агамемнона", при котором обернутая ткань создает вытянутые и искаженные черты из-за изгибов поверхности лица или тела. По словам Мораеса, любой человек может сам наблюдать этот эффект, обернув окрашенное бумажное полотенце вокруг лица.

"Любой взрослый человек может провести такой эксперимент дома. Например, можно нанести пигментированную жидкость на лицо, использовать салфетку или ткань и обернуть ею лицо. Затем разворачиваем и видим результат. Это и есть "эффект маски Агамемнона”", — пояснил он.

Получившийся отпечаток при распрямлении будет непропорциональным, с необычным искажением элементов лица. Напротив, изображение на Плащанице сравнительно сбалансировано и не демонстрирует ожидаемого искажения. Это противоречит утверждениям христиан о том, что ткань использовалась для обертывания тела Христа после распятия.

Плащаница уже давно вызывает интерес исследователей, особенно из-за ее неопределенного происхождения. Впервые о ней упоминается в 1354 году во Франции, и скепсис по поводу ее подлинности возник еще тогда: спустя несколько десятилетий епископ Труа объявил ее подделкой. Радиоуглеродное датирование 1980-х годов также указало на средневековое происхождение.

Однако последние исследования итальянских ученых вновь подняли вопрос о древности плащаницы, так как материалы в ткани совпадают с материалами, найденными в древней крепости Масада, что может указывать на дату ее создания, близкую к жизни Иисуса.

Несмотря на сложность датировки, экзерсисы Мораеса предполагают, что, независимо от древности самой ткани, изображение не могло образоваться вокруг трехмерного тела. Это намекает на ее создание как средневековой художественной интерпретации, призванной вдохновлять и внушать благоговение у христиан, а не как подлинного погребального покрова.

"Люди обычно делятся на два лагеря в этих спорах: одни считают, что это подлинная плащаница Иисуса Христа, другие — что это подделка. Я же склонен к другому подходу: это, вероятно, произведение христианского искусства, которое великолепно донесло свое послание. Для меня это скорее невербальная иконография, успешно передающая религиозное послание", — заключил Мораес.

Уточнения

«Маска Агамемнона» — золотая погребальная маска середины второго тысячелетия до нашей эры, найденная в 1876 году в Микенах Генрихом Шлиманом.



Тури́нская плащани́ца (итал. Sindone di Torino) — льняное полотно размером 4,37 на 1,11 метра с негативным изображением мужчины в полный рост, видами спереди и сзади, почитаемое как святыня католической и православной церквями.

