Храм Посейдона в Самиконе оказался уникальнее, чем ожидали

Археологи полностью раскрыли размер храма Посейдона в Самиконе (Samicum) на Западном Пелопоннесе Греции. Этот храмовый комплекс оказался значительно больше, чем ожидалось: его длина составляет примерно 28 метров, а ширина — почти 9,5 метров.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DSC00363_-_Mosaico_delle_stagioni_(epoca_romana)_-_Foto_G._Dall%27Orto.jpg by G.dallorto

Найденные в ходе раскопок две крупные внутренние комнаты, относящиеся к VI веку до н. э., и бронзовая табличка, вероятно украшавшая стены храма, стали наиболее значимыми открытиями на этом этапе исследований.

Эти раскопки были частью пятилетнего проекта, организованного Австрийским археологическим институтом при поддержке Департамента древностей Элиды. Этот объект искали более века, опираясь на указания древнегреческих географов, таких как Страбон, сообщает Австрийская академия наук (OAW). Первый прорыв был достигнут в 2021 году, когда австрийские и греческие исследователи, совместно с геофизиками и геоархеологами, обнаружили фундаментные стены.

Бронзовая табличка пока остается в хрупком состоянии и все еще погружена в землю для защиты. Первичные рентгеновские изображения показали наличие крупной надписи на одной стороне пластины, которая, возможно, проливает свет на историю храма и связанные с ним религиозные обряды.

"Мы видим архаичный храм с двумя главными залами. Центральный ряд из двух колонн, найденных в первом зале, поддерживал крупную крышу, покрытую черепицей. Вероятно, аналогичные колонны были и во втором зале. Планировка храма необычна. На данный момент нам не известны аналогичные сооружения," — пояснила глава афинского отделения Австрийского археологического института Биргитта Эдер (Birgitta Eder).

Храм Посейдона в Самиконе — это редкий пример двойной камеры в архитектуре древнегреческих храмов. Он включает две значительные комнаты, каждая из которых организована вокруг ряда центральных колонн и примыкающих портиков, что придает зданию монументальность.

Интерьеры были выложены плиткой, предположительно покрывавшей первоначальный уровень пола, использовавшегося в период активной эксплуатации храма. Крыша, предположительно демонтированная и сложенная внутри храма около 300 года до н. э., указывает на его оставление.

Во второй комнате храма археологи обнаружили фрагменты мраморного сосуда, известного как периррантерий, - ритуальной чаши для омовений. Диаметр сосуда составляет около метра. Восстановленные элементы, укрепленные древними железными скобами, подтверждают его значимость и частое использование.

Кроме того, обнаружена массивная двойная стена, вероятно, служившая укреплением для священного округа Посейдона и барьером от прибрежных лагун и болот. Это северное ограждение, впервые задокументированное археологом Вильгельмом Дёрпфельдом в начале XX века, защищало храм от сезонных наводнений и моря, которое на момент строительства было ближе к храму на несколько километров.

Географические описания Страбона указывали на святилище Посейдона у подножия акрополя Самикона, окруженное рощей диких олив и лагунами. Его труды, наряду с новыми методами геофизического исследования, направляли исследователей к проведению раскопок в районе холмов Клиди в 2021 году.

Храм Посейдона служил центральным религиозным и культурным объектом для близлежащих городов Трифилии, объединяя эти общины. Биргитта Эдер подчеркнула важность храма как религиозного и стратегического центра для городов трифилийского союза.

Святилище, основанное еще в микенский период (1600-1100 годы до н. э.), сохранило свою значимость на протяжении различных эпох, от микенской до классической.

Уточнения

Страбо́н (др.-греч. Στράβων, Strábōn; лат. Strabo; ок. 64/63 годов до н. э. — ок. 23/24 годов н. э.) — греко-римский античный историк, географ и философ.



Посейдо́н (др.-греч. Ποσειδῶν) — в древнегреческой мифологии верховный морской бог, один из трёх главных богов-олимпийцев вместе с Зевсом и Аидом.



Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, МФА: [pɛlɔˈpɔnisɔs], Пелопонисос; средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.



Вильгельм Дёрпфельд (нем. Wilhelm Dörpfeld; 26 декабря 1853[…], Бармен, Рейнская провинция — 25 апреля 1940[…], Лефкас, Ионические острова) — немецкий архитектор и археолог, один из наиболее известных исследователей древнегреческой архитектуры.



Микенская цивилизация (греч. Μυκηναϊκός πολιτισμός) или Ахейская Греция (греч. Αχαϊκή Ελλάδα) — культурный период в истории доисторической Греции с XVI по XI век до н. э., конец греческого бронзового века.



Трифилия (др.-греч. Τριφυλία, лат. Triphylia) — в древности южная часть Элиды, в Пелопоннесе.

