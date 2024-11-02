Музыкальное разнообразие: как современные исполнители обогащают нашу лексику

3:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадская компания Prodigy Education, специализирующаяся на образовательных технологиях, провела анализ текстов песен современных и прошлых десятилетий. Исследование охватывало 10 песен от каждого исполнителя, представителя 15 музыкальных жанров (рок, метал, поп, кантри, R'n'B, рэп и др.). Цель — определить исполнителей с наиболее разнообразным словарным запасом и эмоциональным диапазоном в текстах, а также выяснить, как это влияет на восприятие и предпочтения слушателей.

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Анализ лексического богатства, проведенный на основе данных Billboard и популярных артистов прошлых эпох, выявил впечатляющие результаты. Группа Black Sabbath и Pink Floyd заняли первое место, демонстрируя 52% лексического разнообразия в текстах своих песен. В топ-20 вошли также Slayer, Megadeth, Laufey, Брюс Спрингстин, Боб Дилан и Eagles.

Исследование показало, что жанр метал характеризовался наибольшим лексическим богатством, за которым следуют рок, кантри, рэп, R'n'B, поп и электронная танцевальная музыка. Примечательно, что тексты песен 70-х годов отличались наибольшим словарным разнообразием (38%), в то время как музыка 90-х годов показала наименьший показатель (29%). В начале 2000-х годов наблюдалась тенденция к увеличению разнообразия, достигнув 34% в 2020-х.

Анализ частоты встречаемости слов выявил пять самых распространенных: "любовь", "знаю", "время", "хорошо" и "хочу". Музыкальные тексты в жанре метал, несмотря на высокое лексическое разнообразие, характеризовались наиболее негативной эмоциональной окраской. Напротив, поп и кантри демонстрировали наиболее позитивный настрой. Среди отдельных исполнителей, Марвин Гэй был лидером по позитивным текстам, а Slayer — по негативным.

В рамках исследования Prodigy Education провела опрос среди 1000 американцев, чтобы изучить влияние разных музыкальных жанров на продуктивность взрослых и предпочтения детей. Результаты показали, что для плодотворной работы наиболее подходят лоу-фай-хип-хоп и эмбиент, а для детей — поп и рэп.

Хотя Prodigy Education не публиковала результаты в рецензируемых научных журналах, аналогичные исследования проводятся другими учеными. Например, австрийские и немецкие исследователи отметили упрощение текстов песен в последние десятилетия, а австралийские ученые из Университета Кертина выявили корреляцию между простотой восприятия текста и популярностью песен.

Исследование Prodigy Education выявило интересные тенденции в музыкальных текстах, связанные со словарным разнообразием, эмоциональной окраской и влиянием на слушателей. Результаты подчеркивают важность анализа музыкальных текстов в контексте языкового и эмоционального развития.

Уточнения

Ле́ксика — словарный состав языка, совокупность слов того или иного языка, части языка.

