Учёные открыли новый вид древнего хищника в кембрийских отложениях Китая

Китайские и британские учёные сделали уникальную находку в кембрийских отложениях на юге Китая. Они обнаружили остатки членистоногих животных, обитавших на планете более 500 миллионов лет назад. Палеонтологи отнесли эти окаменелости к новому виду, второму для рода Omnidens, из-за необычного строения ротового аппарата древнего существа. Когтеобразные шипы, расположенные около рта, заставили специалистов пересмотреть некоторые аспекты эволюции кембрийских хищников.

Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, PDM

Фауна раннего кембрийского периода (538,8-485,4 миллиона лет назад) известна разнообразными моллюсками и членистоногими. Среди последних существовали довольно крупные морские хищники, например, Omnidens amplus, длина которого могла достигать двух метров. Однако от этого существа сохранился лишь ископаемый ротовой аппарат, найденный в кембрийских сланцах Китая.

В 2016 году челюсти O. amplus сравнили с членистоногим памбделурионом, и два таксона стали рассматривать как синонимы. Ранние кембрийские организмы интересны тем, что раскрывают происхождение класса радиодонтов, которых нередко называют "монстрами" и "чудовищами".

Недавно палеонтологи из Китая и Великобритании сообщили о находке необычных придатков ротовой полости доисторического членистоногого, указывающих на новый, второй вид рода Omnidens. По словам исследователей, результаты заставляют пересмотреть происхождение кругового ротового аппарата у радиодонтов и проясняют эволюцию плана тела их предков.

Образцы были собраны в формации Хунцзиншао в провинции Юньнань на юге Китая, датируемой третьим ярусом второго отдела кембрийского периода. Таким образом, существо, чьи остатки обнаружили, жило примерно 521-514 миллионов лет назад. Всего ученые нашли 18 сочлененных остатков и 26 плит с разрозненными элементами.

Ротовой аппарат животного состоял не из круговых структур, а из двух парных рядов когтеобразных пластин на "челюстях". Эта особенность позволила авторам статьи отнести членистоногое к новому виду — Omnidens qiongqii. Название происходит от имени одного из четырех свирепых зверей древнекитайской мифологии, Цюнци.

Специалисты насчитали по 10 когтеобразных структур на каждой "челюсти" древнего хищника, что указывает на их использование для хватания и удержания добычи. Размеры самых крупных и мелких когтей также впечатляют. Такая конфигурация ротового аппарата не вписывается в представление о том, что радиодонты получили круглую форму рта от линяющих (Ecdysozoa), клады первичноротых существ. Возможно, радиодонты сами изобрели эту особенность.

Обнаруженные особенности также заполняют эволюционный разрыв между мягкотелыми лобоподами и радиодонтами, тело которых уже покрывал экзоскелет. Специалисты убедились, что развитие этих членистоногих было нелинейным.

Уточнения

Pambdelurion whittingtoni class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид вымерших нектонных организмов, имевших пару массивных передних конечностей, соответствующих хватательным конечностям других аномалокаридид. Передние конечности несли ряд гибких, похожих на волосы, маленьких шипов.



Таксо́н — группа в классификации, состоящая из дискретных объектов, объединяемых на основании общих свойств и признаков.

