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Уникального морского ящера обнаружили на берегу Волги

1:21
Наука

В Ульяновской области на территории парка "Ундория", палеонтологи обнаружили уникальный скелет морского ящера, жившего в раннем меловом периоде, около 130 миллионов лет назад. Об этом открытии сообщается в социальной сети "ВКонтакте".

Уникального морского ящера обнаружили на берегу Волги
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, PDM

В начале октября на волжском берегу учёные заметили крупную готеривскую септарию, содержащую кости морской рептилии. На её поверхности были различимы фаланги пальцев хищного плиозавра. Вскоре в другой септарие, расположенной неподалёку, обнаружили челюсти ящера. Их извлекли и доставили на катере ундоровским учёным.

В настоящее время, по словам специалистов, детальное изучение останков морского ящера затруднено. Однако исследование септариев будет продолжено.

Плиозавры, обладавшие короткой шеей, относятся к плезиозаврам — древним морским ящерам с ластами и бочкообразным телом. Их останки находят в районах, ранее покрытых древними морями.

Напомним, что в начале осени под Самарой палеонтологи обнаружили гигантский аммонит. Также в Приморье была сделана необычная находка возрастом более 200 миллионов лет — раковина вымершего головоногого моллюска.

Уточнения

Плиоза́вр (лат. Pliosaurus) — вымерший род крупных хищных морских рептилий, типовой род семейства Pliosauridae. 

Плезиозавры (лат. Plesiosauria, от др.-греч. πλησίος «близкий» + σαῦρος «ящер») — отряд вымерших пресмыкающихся, живших с триасового по меловой период (227−66,0 млн лет назад).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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