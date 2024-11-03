Названа группа крови, защищающая обладателей от серьезных заболеваний

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В медицинском журнале The Lancet опубликованы результаты обширного анализа, который раскрывает уникальные особенности первой группы крови. Исследователи изучили влияние различных групп крови на здоровье и выявили важные различия в предрасположенности к заболеваниям.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0

Длительные наблюдения показали, что группа крови оказывает значительное воздействие на самочувствие человека. Согласно данным исследования, первая группа крови обладает особенно благоприятным профилем защиты от ряда патологий.

Это обусловлено специфическим молекулярным составом, который помогает организму работать более эффективно.

Одно из главных преимуществ первой группы крови заключается в низком уровне свертываемости. Это снижает вероятность образования тромбов, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и поддерживает здоровье мозга.

В результате уменьшается риск тромбозов, ухудшения памяти, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, таких как рак поджелудочной железы и желудка.

Исследование также выявило, что люди с первой группой крови живут дольше, что подтверждает её уникальные защитные свойства.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.

