Настоящий Рагнарёк: как климатическая катастрофа уничтожила половину Скандинавии

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Новое исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science: Reports, предполагает, что настоящий "Рагнарёк" действительно произошёл в Скандинавии, погрузив регион в годы тьмы и уничтожив до половины населения Норвегии и Швеции.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Согласно легендам викингов, Рагнарёк — это конец света, когда боги погибают, сражаясь с демонами и великанами, а начало этих событий знаменуется Фимбульветром — трёхлетней зимой без лета. Учёные обнаружили, что Северная Европа в самом деле пережила такой климатический кошмар.

Анализ годичных колец деревьев, проведённый Национальным музеем Дании, показал, что около 1500 лет назад регион пережил сильную климатическую катастрофу, вызванную вулканическими извержениями, которые погрузили мир в серую дымку.

Старший научный сотрудник музея Мортен Фишер Мортенсен описывает, как это могло выглядеть: "Солнце становилось холодным и голубоватым, не было ни тени, ни звёзд, и мир погружался в ледяной мрак".

Исследование 650 образцов дуба, относящихся к периоду с 300 по 800 годы нашей эры, показало, что с 536 года н. э. годичные кольца деревьев значительно уменьшились, а в период 539-541 годов стали ещё меньше, что говорит о суровых условиях для роста и, вероятно, об огромных потерях в сельском хозяйстве.

"В те времена люди полностью зависели от урожая, и несколько лет неурожая становились настоящей катастрофой", — отмечает Мортенсен.

Анализ пыльцы показал, что заброшенные из-за климатических изменений поля зарастали лесом. Кроме того, в Дании были найдены крупные запасы золота, интерпретируемые как жертвоприношения богам в надежде вернуть солнце. Многие поселения прекратили своё существование, а голод и болезни могли унести до половины населения Скандинавии.

Мортенсен утверждает, что сходство с легендой о Фимбульветре, возможно, неслучайно: "Три года подряд деревья почти не росли летом — это отражение пережитых людьми событий, которые могли вдохновить миф о Рагнарёке".

Учёные не установили точные вулканы, ставшие причиной катастрофы, но называют возможные места извержений: Папуа-Новая Гвинея, Сальвадор, Индонезия, Исландия и Северная Америка.

Это событие стало глобальным, о чём свидетельствуют письменные источники из Рима, Китая и даже Аравийского полуострова, где климатические изменения могли способствовать росту сельского хозяйства и исламским завоеваниям.

В Дании зима оставила и менее драматическое наследие. Рожь, поздно появившаяся в регионе, может быть связана с последствиями кризиса, поскольку она может расти на бедных почвах и в условиях низкой освещённости, став стратегической культурой в трудные времена.