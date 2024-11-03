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Британский биолог: сознание может существовать и после смерти

1:16
Наука

Британский биолог Джонджо Макфадден предложил новую теорию, объясняющую природу человеческого сознания. В статье, опубликованной Oxford University Press, профессор представил гипотезу о ключевой роли электромагнитных полей мозга в создании сознательного опыта.

Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

Эти поля, возникающие при активности нейронов, ранее считались нейробиологами побочным продуктом работы мозга. Но исследования Макфаддена предполагают, что электромагнитные поля выполняют более важную функцию, помогая объединять информацию из разных отделов мозга в целостное восприятие.

Профессор также подчеркивает различие между человеческим и искусственным интеллектом: отсутствие электромагнитных полей у ИИ, по его мнению, объясняет невозможность машин достичь настоящего самосознания, несмотря на их вычислительную мощность.

Макфадден также предполагает, что сознание может существовать в форме электромагнитного поля даже после прекращения биологических функций организма. Эта идея открывает новые перспективы для дискуссий о природе души и сознания, привлекая интерес как ученых, так и широкой общественности.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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